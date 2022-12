Última hora sobre la actualidad política, en directo

08:34 h

¡Buenos días! Arranca una jornada que va a estar marcada por el debate en el Congreso de las enmiendas a la reforma del delito de sedición y en la que continúan las protestas en defensa de la sanidad pública. Pero antes de entrar en materia, te dejamos unos temas que trae la edición de este jueves de elDiario.es:

-EXCLUSIVA | Un policía de Marbella declara ante el juez que la alcaldesa le ordenó entregar información reservada a su hijastro: un policía local, que ha declarado este pasado mes como procesado por cohecho, ha implicado a Ángeles Muñoz en un delito. En su declaración, aseguró que obtuvo información de las bases de datos del Consistorio y se las dio al hijo del marido de la regidora “bajo las órdenes de la misma”.

-Las medidas del Gobierno sobre energía hacen que España sea el país de la zona euro donde menos crecen los precios: los precios en España es donde menos crecieron de la zona euro en el mes de noviembre. Así se desprende de los datos de Eurostat. Mientras que en la zona euro la inflación del mes de noviembre cayó seis décimas, hasta el 10%, en nuestro país se moderó hasta situarse en el 6,6%, siete décimas menos que el mes anterior.

-Una exempleada de Twitter: “Pese a las formas en que nos despidieron, me alivia no trabajar para Elon Musk”: los extrabajadores de Twitter advierten de que sus despidos van a afectar de manera directa a la detección de bulos y a la moderación de contenidos. Por su parte, la UE ha advertido a Musk de que no tolerará que Twitter opere sin “suficientes recursos humanos”. Hablamos este jueves con una antigua miembro de la compañía.

-La difusora del bulo de la mujer de Sánchez se enfrenta a siete años de cárcel por las falsedades del 'Bar España': María Pilar Baselga Calvo, que difundió el bulo de la falsa transexualidad de la esposa del presidente del Gobierno lleva años difundiendo bulos infundidos. TAmbién ha dicho que los servicios secretos de Marruecos “tienen las pruebas” de que Begoña Gómez “estaría involucrada” en “temas de narcotráfico” allí.

-PODCAST | La marea blanca pide cita: escucha 'Un tema al día'. Juanlu Sánchez analiza este jueves la situación de la sanidad pública y lo hace hablando con médicos de distintos puntos de España.