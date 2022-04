Última hora sobre la actualidad política

09:34 h

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de “escabullirse” y no asumir su “responsabilidad” en los presuntos casos de corrupción que afectan a su partido. En una entrevista en TVE, Díaz ha recordado que el anterior presidente de los populares, Pablo Casado, “fue expulsado del PP porque quería investigar la corrupción del PP de Madrid”.

Ahora, ha dicho Díaz, ante los casos en la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de la capital “Feijóo pone un muro” y hace como que la corrupción “no existe”. “Es el PP, es la Comunidad de Madrid. La presunta corrupción es un mal endémico en el PP y le cuesta miles de euros. Es muy grave lo que está pasando en Madrid. Feijóo debería tomarse la corrupción en serio”, ha asegurado. En su opinión, “los ciudadanos se merecen no solo respeto en el uso debido de las administraciones públicas. No sirve ser presidente del PP y escabullirse de todos los temas que no le gustan. La ciudadanía se merece explicaciones y respeto”, ha zanjado.

Escribe Iñigo Aduriz.