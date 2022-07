Unidas Podemos celebra “el golpe de timón progresista” pero pide otro nuevo impuesto a las grandes corporaciones

El grupo minoritario que conforma el Gobierno de coalición ha celebrado este martes que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya puesto en marcha “el golpe de timón progresista” que le llevan reclamando desde hace meses. Unidas Podemos presionaba al PSOE desde dentro y fuera del Consejo de Ministros para reducir aún más los precios de los abonos de transporte y, sobre todo, para crear nuevos impuestos a las grandes eléctricas y las empresas, para paliar la creciente inflación. Por eso el grupo confederal ha querido atribuirse las medidas anunciadas por Sánchez en la primera jornada del debate sobre el estado de la nación, el primero en el que participa Podemos, además de reconocer las leyes aprobadas por los ministerios que están bajo su control.

“Lo que era imposible hasta hace poco, ahora es posible. Una pequeña alegría para el país que queremos”, valoró, en un tuit, la vicepresidenta segunda y coordinadora de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, poco después de que concluyera la alocución del presidente. “Estas medidas son positivas, pero seguro que no serán las últimas”, añadió, aunque pidió más. A su juicio, falta gravar a las “grandes corporaciones que cotizan en bolsa y tienen beneficios absolutamente extraordinarios”. “Pero vamos poco a poco y ensanchando”, reconoció.

Durante el debate, tanto el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, como el portavoz del espacio en el Congreso, Pablo Echenique, han mantenido esa misma línea política de celebrar las medidas anunciadas por Sánchez, pidiéndole más ambición y también cuidar a sus socios. “En su última comparecencia, le pedí valentía, recuperar la iniciativa política. Hoy usted ha recogido el guante y ha escenificado el golpe de timón progresista que le veníamos reclamando. Y se lo agradecemos”, relató Asens. “Valoramos muy positivamente el discurso los anuncios y el giro que ha llevado a cabo el Gobierno”, ha agregado Echenique.

Él ha recordado que, desde Unidas Podemos, llevan “meses” reclamando “reorientar el rumbo y recuperar el ritmo” del Ejecutivo. “Usted ha hecho eso hoy aquí con medidas que llevamos pidiendo, algunas desde hace mucho tiempo”, ha agregado. “Somos gente insistente, alguna ministra nos ha llamado cabezones, y efectivamente lo somos, pero también sabemos reconocer cuando se acierta y usted ha acertado”, ha remachado. Con lo anunciado hoy Sánchez, a juicio de Echenique, se permite “proteger a la mayoría social” mirando “de frente a los poderosos”, pero “también recuperar la iniciativa del Gobierno progresista”. “Estamos preocupados por el avance reaccionario y queremos reeditar este Gobierno de coalición en 2023, y creemos que lo que ha anunciado hoy aquí permite reeditarlo”, ha dicho.

Pero Echenique ha puesto encima de la mesa más medidas que, a su juicio, deben ponerse en marcha por el Gobierno progresista en lo que queda de legislatura. Ha planteado destinar 10.000 millones a sanidad, educación, cuidados y servicios sociales, la aprobación de una ley de familias con ayudas de 100 euros al mes por cada niño y permisos de cuidados de 7 días, 600 millones más para Dependencia, subir aún más el salario mínimo e incrementar las pensiones no contributivas “inmediatamente”.

Una “distopía” si no hubiera habido moción de censura

Ambos, Asens y Echenique, han realizado una defensa cerrada del Gobierno de coalición y de los socios de la investidura. El dirigente de los 'comuns' ha planteado, de hecho, imaginar por capítulos una “distopía” de “la España que no fue” pero “que pudo haber sido si la moción de censura contra Mariano Rajoy no hubiera prosperado”. “El PP continuaría gobernando a pesar de ser condenado por beneficiarse de la corrupción”, ha asegurado, y ha señalado que ya se habría anunciado “el primer Gobierno Reaccionario de coalición en democracia”, de PP y Vox. En esa “distopía”, el diputado de Vox, José Ortega Smith sería el ministro de Sanidad e Iván Espinosa de los Monteros, vicepresidente de un Ejecutivo que impulsaría “becas para ricos”, lo que “hoy hace Ayuso en Madrid”.

El parlamentario de En Comú Podem también ha tenido palabras sobre la llamada policía política: “El ministro de Interior fabricaría compulsivamente pruebas falsas como hizo el ministro Fernández Díaz contra los adversarios políticos. Esos adversarios de los que hablaba Villarejo con la señora Cospedal mientras esta se hacía fotos con el señor Feijóo”, añadía, en alusión a los audios del excomisario. En es punto Asen se ha dirigido a Feijóo: “La careta de moderado se le cayó cuando metió a Vox en el gobierno de Castilla y León. Pero ahora cuando no condena y no se distancia de las prácticas mafiosas de su partido se le está empezando a caer la careta de demócrata. Su nuevo PP es igual que el viejo”, ha zanjado, trasladando en ese punto “unas palabras de apoyo para Pablo Iglesias” que, según ha explicado, “ha sido víctima del acoso mediático, las cloacas y la difamación”.

Echenique ha considerado que el “estado democrático” del país es “negro”, precisamente por esos audios del excomisario que han protagonizado la actualidad política de las últimas semanas. El portavoz de Unidas Podemos cree que los audios de Villarejo y el director de La Sexta, Antonio García Ferreras, suponen una “terrible amenaza a la democracia”. Por eso, ha instado a Sánchez a “trabajar juntos para luchar contra la cloaca mediática”. Para Echenique, el propio PP es una “amenaza para la democracia”, en un momento en el que “hay toda una corriente de opinión” que dice que “Feijóo es moderado y que el PP es un partido de Estado”. “Pero no es verdad”, ha remachado.

Los dos dirigentes de Unidas Podemos que han intervenido en el Pleno han destacado, además, la necesidad de cuidar a la mayoría de la investidura, y le han alertado a Sánchez de que solo con esas fuerzas podrá poner en marcha su agenda legislativa. El “reto”, ha dicho, es “afrontar este momento decisivo con iniciativa y medidas valientes”. “Creo que usted sabe que eso sólo puede hacerse con la mayoría de la investidura”, ha añadido, pidiendo al jefe del Ejecutivo que no caiga en la “trampa” del PP.

El gasto en armamento y la masacre de Melilla

“Señor presidente, este bloque no es un mal menor. Es el futuro. Su condición de posibilidad. Es un error mirar a la derecha. Cuando lo hace, las cosas se tuercen y nuestra gente se desmotiva”, había asegurado previamente Jaume Asens. Tanto él como Echenique quisieron, no obstante, dejar clara su oposición al aumento del gasto en Defensa. “La gente no necesita un decreto de la guerra. La gente necesita cien decretos sociales como los que ha anunciado hoy aquí”, ha dicho Asens.

También ha habido tiempo para las políticas de inmigración, con especial atención a las 37 personas muertas en Melilla, que no es una “operación bien resuelta”, ni culpa de las mafias. “Es la masacre más grave de los últimos 40 años en la frontera. Es inaceptable. Debe investigarse. Nos lo exige la Comisión Europea, Amnistía Internacional o la ONU. Esas 37 personas tenían el mismo derecho a huir del horror que los ucranianos que llegan a nuestras ciudades. Señor presidente, más que al presidente del acuerdo con Marruecos, necesitamos al presidente del Aquarius, orgulloso de salvar a inmigrantes en alta mar, al presidente de hoy que planta cara a las eléctricas”, ha zanjado.

Asens también ha pedido a Sánchez un “último sprint” de la legislatura no solo en lo social, “también en la agenda democrática o territorial”. “Queda solo un año para empezar a dibujar un nuevo pacto territorial que reconozca la plurinacionalidad de España. Queda un año para aprobar la nueva ley del CNI o de la de secretos oficiales, para que ningún diputado de esta Cámara vuelva a ser espiado. Queda un año para acabar con la ley mordaza y el resto del legado antidemocrático del PP. Queda un año para aprobar la nueva ley de libertad de expresión para que nunca más un rapero vaya a la cárcel”, ha concluido, antes de hacer pensar a Sánchez “cómo quiere ser recordado”.

Sánchez remarca el carácter de izquierdas del Gobierno

“Tanto Yolanda, como Ione, como Irene, como Alberto tienen mi reconocimiento”, ha respondido el jefe del Ejecutivo. “También el señor Subirats”, ha añadido, unos segundos después, tras ser consciente de que se había olvidado del ministro de Universidades. Además, Sánchez, en su respuesta a los dirigentes de Unidas Podemos, ha querido remarcar el carácter de izquierdas del Gobierno, destacando que ha sido el primero en aprobar el ingreso mínimo vital o los impuestos anunciados este martes.

Sánchez ha respondido a las críticas lanzadas por los dirigentes de Unidas Podemos ante la pretensión del ala socialista de poner en marcha un aumento del gasto militar por la guerra en Ucrania y lo ha considerado compatible con una mayor inversión social. “Podemos hacer ambas cosas y además es nuestro deber hacerlo”, les ha respondido a Echenique y Asens.

“Si no damos una respuesta solidaria a los aliados para que Putin no entre en su territorio nos haríamos un flaco favor a nosotros mismos”, ha asegurado sobre el envío de armas a Ucrania rechazado por Podemos. “Es nuestro deber y sobre todo desde las fuerzas de izquierda”, ha dicho, haciendo alusión al aislamiento que sufrió el Gobierno de la II República durante la Guerra Civil.