La Casa Real solo incluye 92.000 euros en nóminas en su presupuesto: los más de 100 trabajadores los pagan los ministerios

La Casa Real solo paga, a través de la asignación que percibe de los Presupuestos Generales del Estado, 92.100 euros en nóminas al margen del sueldo de Felipe VI, el de la reina Letizia y la emérita Sofía y las retribuciones de los once altos cargos que componen la Casa del Rey. El grueso del personal que presta servicios a la monarquía –una plantilla de 139 empleados– lo financian otros departamentos del Estado, entre ellos el Ministerio de la Presidencia, Patrimonio Nacional o Hacienda, sin contar con los efectivos del Ministerio de Interior asignados a la seguridad de la familia real, ni la Guardia Real, que depende de Defensa. De los 4,1 millones de euros en gastos de personal que declara la Casa Real más de la mitad (2,5 millones) van a parar a 'pluses' para el conjunto del personal que presta servicio en Zarzuela, aunque sus nóminas las asuman otras instituciones. La asignación de los reyes y la reina emérita suponen 507.700 euros, la partida para el equipo de dirección asciende a 847.000 euros, y en cuotas de la Seguridad Social y prestaciones sociales la Corona gasta 578.095 euros.

Son los datos que recogen las cuentas de la Casa Real para 2021 que se han publicado este viernes y que dibujan un aumento del gasto en personal que se explica fundamentalmente por el incremento del 0,9% de los sueldos públicos. Zarzuela sostiene que el presupuesto para este año es el mismo que los anteriores –7,8 millones– y que el incremento en los Presupuestos Generales del Estado es para compensar el adelanto del gasto por el incremento del sueldo de los empleados públicos en 2018 y 2019 y los consiguientes pagos a la Seguridad Social durante dos ejercicios en los que las cuentas públicas estuvieron prorrogadas. La asignación para la familia real se ha reducido dado que Juan Carlos I dejó de recibirla en marzo por decisión del jefe del Estado a raíz de la publicación en los medios de comunicación de los escándalos de sus cuentas opacas en paraísos fiscales. Ese dinero no se ahorra, se queda sin embargo en las cuentas de la Casa Real y ahora se dedica al fondo para contingencias. La Corona anuncia también que Felipe VI ha congelado su salario (253.850 euros), el de su esposa (139.610) y su madre (114.240). Es el propio monarca el que fija esas asignaciones. La remuneración del presidente del Gobierno es 82.978,56 euros.

Las retribuciones de la familia real y de los once altos cargos son las únicas que son públicas de la Casa del Rey. Los últimos perciben un total de 800.137 euros a los que hay sumar 47.000 por los trienios que acumulan como funcionarios . En total, suponen más de 1,2 millones de euros incluyendo los pagos a la Seguridad Social. Ese equipo directivo es el único que paga directamente Zarzuela aparte de una pequeña partida de 92.100 euros que corresponde al personal laboral contratado directamente por la Casa del Rey (no sé detalla cuántos empleados ni sus funciones). elDiario.es ha planteado esta duda a la Casa Real y no ha obtenido respuesta.

Unas 300 personas perciben pluses de Zarzuela

A pesar de que en los Presupuestos de la Casa Real la partida para personal es mínima, la plantilla asciende a 139 personas, según recoge la página web de la institución, que no incluye a los agentes de seguridad ni a la Guardia Real. Son otras instituciones las que asumen el grueso de las retribuciones de ese personal, como Patrimonio Nacional –en 2015 tenía a 122 personas contratadas ejerciendo sus funciones directamente para la Casa del Rey–, Hacienda –responsable del parque móvil–, o el Ministerio de la Presidencia. El decreto por el que se estructura de la Casa Real establece que "el personal de alta dirección, de dirección y el personal laboral percibirán sus retribuciones con cargo a la dotación que para el mantenimiento de la Casa de Su Majestad el Rey figure en los Presupuestos Generales del Estado" y que "el personal que sea funcionario de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales y los funcionarios eventuales percibirán sus retribuciones por el Ministerio de la Presidencia, Departamento en el que figuran como apéndice de su relación los puestos de trabajo desempeñados por estos funcionarios en la Casa". Contactado por elDiario.es, el Ministerio de la Presidencia no ha detallado cuántos funcionarios tiene asignados a Zarzuela.

Lo que sí paga el rey directamente de su asignación presupuestaria son los 'pluses' de esos trabajadores, que suponen el grueso de la partida destinada a gastos de personal: 2,58 millones de euros en concepto de "complemento retributivo" que se asigna "a personal que presta servicio en la Casa con la finalidad de retribuir el rendimiento, dedicación o iniciativa con que desempeñen sus funciones".

Difícil rastrear otros gastos, como los viajes

La secretaría general de presidencia del Gobierno admitió en una respuesta a una solicitud de información realizada a través del Portal de Transparencia que, además del personal de dirección de la Casa del Rey –que según la normativa cobraría lo mismo que los ministros, secretarios de Estado o directores generales en función de su escalafón–, los destinatarios de esos complementos eran "funcionarios del Ministerio de la Presidencia, personal que designen los Ministerios de Defensa e Interior para el cumplimiento de los cometidos del Cuarto Militar – Guardia Real y del Servicio de Seguridad, respectivamente, o los medios personales puestos a disposición de la Casa por Patrimonio Nacional o el Parque Móvil", entre otros que no especificaba. Aunque rechazaba dar los detalles sobre esos empleados, reconocía que el "número de perceptores es variable". "De acuerdo con los datos del ejercicio 2018, ha oscilado entre 322 y 365 personas al mes", señalaba en su escrito.

La otra gran partida de los presupuestos de la Casa Real es la de 'gastos en bienes y servicios', que asciende a 2,9 millones de euros –de los que la mayoría se invierten en material y suministros como los servicios de comunicaciones (voz, datos, correo, internet…) que asciende a 597.000 euros y asesoría y trabajos técnicos TIC por valor de 874.550 euros–. En ese epígrafe también se incluyen 37.000 euros en conceptos de viajes que solo engloban los desplazamientos y alojamientos que financia directamente la Casa del Rey por tratarse de su personal propio. Las comisiones de servicio de los empleados contratados por otras administraciones los asumen esos departamentos, por lo que la cifra es, en la práctica, muy superior aunque imposible de rastrear. Por ejemplo, Patrimonio Nacional paga los viajes y dietas de los tres ayudantes de cámara que asisten a Juan Carlos I desde que se fue a Abu Dabi en agosto.

Lo mismo sucede con otras partidas, como la de reparaciones, mantenimiento y conservación por un importe de 78.000 euros, que resulta menguada con lo que realmente el Estado costea por ese concepto. Patrimonio Nacional asume los contratos para esas tareas. Solo en las últimas semanas ha adjudicado licitaciones para el mantenimiento del complejo de Zarzuela por más de 250.000 euros al año en los que se incluye la puesta a punto de dos piscinas de verano y una de invierno, para la conservación de los edificios por 240.000 euros anuales –antes de impuestos– prorrogable durante otros 18 meses –por lo que su valor es ampliable hasta los 600.000 euros, para la limpieza de Zarzuela, (893.000 euros) o para el refuerzo de la del Palacio de Marivent para cuando la familia real vaya en verano (100.000 euros).