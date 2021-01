El Congreso rechaza la comparecencia de Calvo sobre la financiación del personal del rey emérito en Abu Dabi

El Congreso rechaza convocar un Pleno extraordinario para que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, dé explicaciones sobre los gastos y actuaciones de Patrimonio Nacional en la estancia del rey emérito en Emiratos Árabes Unidos. PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos se han opuesto en la Diputación Permanente a la solicitud de comparecencia formulada por ERC y EH Bildu a raíz de la información publicada por elDiario.es sobre la financiación del personal que asiste a Juan Carlos I en Abu Dabi a cargo de la institución que depende del Ministerio de Presidencia. El exjefe del Estado cuenta con tres ayudantes de cámara en el país árabe en el que reside desde el pasado 3 de agosto, cuando salió de España ante los escándalos por sus cuentas opacas.

La solicitud ha sido derrotada por una amplia mayoría de 61 votos frente a los siete que la han apoyado -ERC, EH Bildu, PNV, Grupo Plural y CUP-. PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos han usado distintos argumentos para rechazar la comparecencia extraordinaria de Calvo, aunque han coincidido en la falta de urgencia para convocar un Pleno fuera del periodo de sesiones, que se retoma la próxima semana.

"El Gobierno cumple con la normativa vigente a la hora de dar financiación y sostenimiento a la Casa Real", ha expresado el diputado socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que ha asegurado que los ciudadanos "están preocupados por la salud. los empleos o las empresas", pero "no por esta razón". A las puertas del comienzo oficial de la campaña de las elecciones catalanas, el socialista se ha dirigido directamente a la coportavoz de ERC, Carolina Telechea, que había hecho un duro discurso contra la monarquía: "¿Cuantos hospitales se podrían pagar con las embajadas que hicieron por todo el mundo? No banalicen la salud, no banalicen el momento en el que nos encontramos". "Patrimonializar la monarquía como hacen la ultraderecha y la derecha de manera excluyente, lejos de fortalecer a la monarquía, la debilita", ha apuntado Gómez de Celis, que acto seguido se ha referido a la patrimonialización que hace "parte de la izquierda" del ideal republicano: "Azuza un debate que a día de hoy en la sociedad no está". "A los unos y a los otros les decimos: con los socialistas no cuenten", ha zanjado.

Unidas Podemos ha justificado su voto en contra en la lealtad a la coalición al descartar llamar a comparecer a miembros del Gobierno "sin acuerdo previo" de los socios y en que pronto comienza la actividad parlamentaria en la que Calvo responderá a interpelaciones y mociones que planteen los grupos, según ha explicado Enrique Santiago, que se ha mostrado muy crítico en todo caso con la salida del emérito de España así como que Patrimonio Nacional costee su asistencia. "Juan Carlos I no puede legalmente ser sufragado en su huida por Patrimonio Nacional. Eso no es legal". ha afirmado el dirigente del Partido Comunista, que ha recordado que los gastos de esa institución dirigidos a la Corona han de responder a "la alta representación que la Constitución atribuye al rey". "No está realizando ninguna alta representación", ha dicho Santiago sobre la presencia del emérito en Emiratos Árabes Unidos. En ese sentido, el portavoz de Unidas Podemos ha defendido que el pago de su servicio por parte de Patrimonio Nacional es una "causa más" que justifica la apertura de una comisión de investigación sobre las actividades económicas del exjefe del Estado y ha asegurado que su grupo volverá a insistir en que se ponga en marcha.

El PP se ha aliado en esta ocasión con los socialistas al justificar que Juan Carlos I cuente "con un pequeño staff de Patrimonio Nacional" en Abu Dabi. "No es urgente ni está justificada [la comparecencia de Calvo] porque hubiera bastado con que hubieran formulado una pregunta por escrito o escucharan a Calvo que decía que cuenta con ese staff por haber sido jefe de Estado, como cuentan los expresidentes incluso para ir a Venezuela", ha dicho el diputado José Antonio Bermúdez de Castro en referencia a José Luis Rodríguez Zapatero. "El rey Juan Carlos ha decidido residir temporalmente fuera de España, pero no está inmerso en ninguna causa judicial", ha dicho el parlamentario del PP, que ha asegurado que "mejor actitud y mejor predisposición es difícil de encontrar" -respecto a la carta del exjefe del Estado en la que aseguraba que volvería en caso de ser requerido por la justicia-. Bermúdez de Castro ha puesto en contraposición a Carles Puigdemont y Marta Rovira, que siguen fuera de España para evitar su procesamiento judicial por el procés.

La interpretación de Vox respecto a la salida del emérito es diametralmente opuesta ya que sostiene que al emérito "se le ha impuesto a salida por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos". El diputado de la extrema derecha Sánchez García ha aprovechado el grueso de su intervención para cargar contra los grupos proponentes: "Esto es una tomadura de pelo, un insulto a esta Cámara y a ustedes mismos".

También el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha atacado con dureza a ERC y Bildu y se ha aliado a PSOE y PP en su defensa del actual monarca. Tras asegurar que "es fundamental la rendición de cuentas" ha dicho que "nunca mira de dónde vienen las propuestas y analiza si son buenas o malas, pero los proponentes ni siquiera lo disimulan": "No nos van a hacer cómplices de esa iniciativa, no nos van a hacer cómplices quienes no nos puedan dar lecciones". Bal ha defendido que la forma de Estado es una monarquía y ha instado a los grupos republicanos a plantear una reforma de la Carta Magna. "Deleznable es usar al emérito para intentar cargarse al rey Felipe VI", ha dicho antes de exclamar que "fue quien salió a defender España frente al golpe de estado que estaban dando Junqueras y Puigdemont".

El coportavoz de Bildu, Oskar Matute, ha denunciado que la financiación del personal a través de Patrimonio Nacional es una forma de "maquillar los gastos de la monarquía": "Por eso planteamos esta comparecencia para intentar tener el debate que se nos está impidiendo desde hace tiempo". Matute ha ironizado con que una institución que se encarga "cuadros y tapices" asuma una partida "obsoleta" como la monarquía. "En españoles por el mundo del emérito nos hemos encontrado de que los españoles le siguen pagando gastos como asistencia o seguridad a cargo de Patrimonio Nacional".

"¿Cuánto cuesta la monarquía?", ha preguntado la coportavoz republicana, Carolina Telechea, que ha admitido que ERC "hace tiempo" que intenta saberlo "y no hay manera". "Señores del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, ¿cuánto cuesta verdaderamente la Casa Real. Sean demócratas y transparentes. Dejen de esconder el gasto de la familia real, si lo esconden es que es escandaloso", ha dicho Telechea, que ha calificado como "una vergüenza que el Ejecutivo mantenga esta opacidad". La CUP ha apoyado la petición de comparecencia de lo que ha considerado un "escándalo" que ha atribuido al PSOE por "sostenerlo".