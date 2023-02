Juliette Binoche, Goya Internacional 2023: “Hubo directores que intentaron besarme o tocarme y dije que no”

La rueda de prensa por el Goya internacional a Juliette Binoche quedó ensombrecida por la triste noticia de la muerte de Carlos Saura. El autor, que este año recibía el Goya de Honor, moría a los 91 años en su casa de Madrid, e hizo que la tarde en Sevilla se quedara gris, sin el júbilo que debía suponer el tener delante a una de las actrices más importantes del cine de las últimas décadas. Una intérprete que ha trabajado con los mejores. De Godard, a Kiarostami pasando por Kieslowski. Una de esas mujeres que solo entiende el arte desde el riesgo, y así lo explicó en su brillante encuentro con la prensa este viernes en Sevilla.

¿Quién ganará en los Goya? Las apuestas de Javier Zurro

Más

La actriz confesó que no era su primera vez en la capital andaluza, sino que una vez se plantó de forma improvisada en Nochebuena y casi se queda sin cenar. De aquella vez recuerda “los naranjos, el cielo azul y los palacios de la ciudad”. Ha calificado este premio como un honor, ya que lo recibe en un país que ama el arte. “España es un país de arte y de artistas y eso me inspira y me emociona. Veo los rostros verdaderos que pintó Goya, los cuerpos estilizados y luminosos que pintó el Greco, las obras de Gaudí, Velázquez, Lorca… Cervantes. España es una nación de arte y artistas, y eso es lo que necesitamos para evolucionar como seres humanos”, dijo en su primera intervención, donde también habló de las grandes actrices que la emocionaron de pequeña.

Binoche habló de la revolución feminista que ha vivido el mundo y el cine, y también de lo que ella soportó hace décadas, cuando la industria era mucho más masculina y menos paritaria. “Ahora todo ha cambiado, hay más mujeres directoras, pero cuando yo empecé eran más hombres y había un juego de seducción y atracción que no entiendo muy bien por qué ni cómo funcionaba. No sé cómo lo conseguí, quizás fue mi educación, que fui criada por una mujer consciente de esos peligros y que me educó sólidamente para estar preparada para detectarlos, para ser independiente y fuerte desde pequeña, pero gracias a eso he podido solucionar situaciones peligrosas. A mí me ha ocurrido. Hay directores y productores que me han querido besar o tocar y he dicho que no”, dijo de forma valiente.

Considera que ser consciente de lo que pasaba le ayudó a “ser fuerte y salvar a la artista”. También reconoció que le encantó haberse enamorado de directores como Leos Carax o Techiné, “pero esa atracción que había con la juventud desaparece cuando una madura”. “Tienes otras necesidades. No eres la misma con 30, 40 o 50 años, y hay que aprender el no en la vida. Se hace camino al andar y hay que escucharse a una misma. Yo creo que tengo un ángel que a veces dice sí y a veces dice no, puede que sea intuición, pero creo que también se aprende mucho de los errores. Actuar siempre es descender, encontrar la luz desde la oscuridad. Yo estoy muy contenta de que haya pasado el Me Too, porque ha cambiado la vida para mejor, y desde aquí quiero decir que mi corazón está ahora con las mujeres de Irán, Afganistán y las que luchan por sus vidas a diario”, añadió.

No se arrepiente de ningún papel, y cree que aquellos que escogen papeles solo por dinero se equivocan. “Todas las películas me han cambiado de forma inesperada, y si una película no te cambia es que hay algo que no esta bien. Siempre hay que tomar un riesgo, ya sea físico o emocional. Cada director trabaja de una forma, y por eso me gusta tanto esta profesión, porque siempre es diferente. En una película un director de fotografía estaba comiendo un chicle mientras yo actuaba, y yo estaba en la escena viéndole. Cuando terminé le dije, por favor, ¿puedes dejar de mascar chicle? Cada momento es importante, y cada instante tiene que ser especial, porque si no, para qué dedicas tanto dinero, tanto trabajo y tanto tiempo. Si no lo sientes así, dedícate a otra cosa. Cada escena tienes que hacerla como si fuera la primera o la última”.

Los actores recibimos mucho amor, pero también queremos dar amor. Recibimos esperanza, pero también queremos darla. Queremos ayudar a la gente a ver otros horizontes distintos Juliette Binoche — Actriz de cine y Goya Internacional 2023

Cuando no se dan esas condiciones ella lo tiene claro, “eso no es arte y no compensa hacerlo”. “Ya no sería una expresión de ti misma. Tiene que haber un salto, un lugar al que quieras ir. No hay películas más importantes que otras. Las menos importantes son importantes precisamente por haber sido menos importantes. Todas tienen una función. Es como la vida, todos los días importan, no hay días que sean más importantes que otros. Una vez me llamó una agente de Estados Unidos y me dijo, ‘haz esta película que es comercial e importante y eso te permitirá hacer esas de autor que te gustan’, y le dije que si ese era el sistema no me gustaba, que yo quería hacer las películas por una razón legítima, no regatear el hacer una para poder hacer luego otras tres. Todas tiene que merecer la pena, tiene que haber motivos internos porque si no, no merece la pena”, zanjó.

Recibir este Goya es un “honor”, pero cree que el premio no se lo dan a ella, sino a su “fuego y energía interior”. “Cuando hay un personaje siempre hay un comienzo y un final, pero lo importante es la transformación, y compartir esa transformación con otras personas. Mi vocación es ayudar a las personas a vivir. A mí la interpretación me ayudó mucho cuando era pequeña. He hecho más de 100 películas. Tienes que saber por qué eliges ser actriz y estar expuesta, porque a veces prefieres ir a tomar una copa con tus amigos en vez de estar expuesta, pero yo lo elijo porque esta es la esencia de lo que quiero hacer. Mañana intentaré hablar de esto. Los actores recibimos mucho amor, pero también queremos dar amor. Recibimos esperanza, pero también queremos darla. Queremos ayudar a la gente a ver otros horizontes distintos y a vivir de forma distinta. Creo que cuando me pongo delante de la cámara lo mas importante es ser humilde, porque a veces piensas que eres importante, y lo importante es hacer ese ejercicio de humildad y saber por qué estás ahí. Si no lo haces, es muy peligroso”.