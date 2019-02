España promociona el turismo en Sevilla... con una foto de Valencia

La cuenta oficial de Turismo de España en Twitter (@spain), ligada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha publicado este jueves un tuit con el fin de promocionar la ciudad de Sevilla. No obstante, junto al texto promocional "Nos encanta una buena tarde de jueves en Sevilla, ¡es tan animada!", no aparece ni la Giralda, ni el Parque de María Luisa, sino una imagen de... Valencia.

Una vez que los usuarios de esta cuenta, con 314.000 seguidores y encargada de promocionar los principales atractivos turísticos nacionales, se han dado cuenta, las bromas y los memes, cargados de humor e ironía, han sucedido al tuit con la foto de la capital del Turia en la que se puede apreciar la torre del Micalet, conocida como 'el Miguelete'.

And don't forget to enjoy a refreshing Gazpacho andalúz! pic.twitter.com/IQlQDTxZuV

"Nos encanta la Feria de Abril", ha respondido un usuario añadiendo una imagen de varios ninots, característicos de las Fallas valencianas, ardiendo. "No te olvides de disfrutar de un refrescante gazpacho andaluz", ha escrito otro usuario junto a una foto de una paella valenciana.

Un desfile de falleras llorando, la Sagrada Familia y la catedral de Burgos, el Puente de Triana y el Golden Gate, o Benidorm y París, entre los usuarios ha habido lugar para todo tipo de humor, comparación y sátira.

After your visit to Sevilla, please visit #Benidorm #VisitSpain @visitbenidorm @HolaBenidorm

Enjoy our Chimo Bayo's Tower! @ChimoBayo pic.twitter.com/Y6afFzy09o