Hermann Tertsch cree que la monarquía sirve "para evitar que sea necesaria una guerra para impedir una dictadura de Pablo Iglesias"

"La monarquía sirve para evitar que sea necesaria una guerra para impedir la dictadura que él pretende". Así ha contestado e l periodista Hermann Tertsch en Twitter a Pablo Iglesias, después de que el líder de Podemos haya publicado una tribuna en el diario El País, en la que deja abierto el debate a favor de una República.

En el texto, Iglesias hace un análisis sobre la Transición española y, también, los años posteriores. En él abre una reflexión sobre qué es más democrático, si una monarquía o una República. Para Iglesias la respuesta es un sistema republicano, porque aumentaría los lazos de unión que vinculan a los españoles, además de modernizar las instituciones gubernamentales.

ElPaís, ya alineado con el Frente Popular y la voladura de la Constitución, publica una arremetida de Pablo Iglesias contra la monarquía. Titula¿Para qué sirve hoy la monarquía?

La monarquía sirve para evitar que sea necesaria una guerra para impedir la dictadura que él pretende. — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 22 de noviembre de 2018

Por otro lado, se expone que la monarquía, aunque tuvo momento cruciales como en el 23F o punto de unión para impedir la vuelta de la casta militar al poder, también posee bajones como sucede actualmente, donde "no se ha erigido como símbolo de diálogo, sino como símbolo de autoridad" según expone Pablo Iglesias.

Tertsch no solo critica el contenido de la columna, sino que ve en el diario El País un verdadero aliado del partido político Podemos para sus "fines comunistas", al publicar este texto.

No es la primera vez que el periodista Hermann Tertsch ataca al líder de Podemos. En otra ocasión vinculó a su padre con el grupo terrorista FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), en el asesinato del policía José Antonio Fernández, el 1 de mayo 1973. El mismo Javier Iglesias, padre de Pablo Iglesias, se defendió ante esta acusación: "Me detuvieron el 26 de abril de 1973. Me procesaron junto con otros tres que también fueron detenidos, y el 28 de abril estaba en Carabanchel. Fue por repartir propaganda ilegal para el 1 de Mayo, y estuve en la cárcel hasta junio. Éramos unos críos, teníamos 19 años".