El PP asegura en un vídeo que el Ayuntamiento de Madrid intentó ocultar la muerte de Mbaye por infarto

Este lunes, el PP de Madrid ha decidido poner en marcha una campaña pidiendo la dimisión de Manuela Carmena con un vídeo en Twitter a raíz de la muerte la semana pasada del mantero senegalés Mame Mbaye. Es un vídeo efectista, estilo conspiración secreta: fondos en penumbra y sonido de máquina de escribir. Todo un thriller en formato audiovisual.

El vídeo, que dura menos de un minuto, no tiene desperdicio. Al principio vemos un fondo oscuro, con música de tensión, que luego resulta ser el mítico tema Non, je ne regrette rien de Edith Piaf. Obviamente la elección de la canción no es aleatoria, pero ya trataremos esto más adelante.

Lo siguiente que podemos ver es cómo aparece un texto en pantalla letra por letra, como si de una animación de Power Point se tratase. La introducción nos sitúa en la tarde del jueves 15 de marzo, día en el que el mantero Mame Mbaye perdió la vida por una parada cardiorespiratoria tras correr intentado salvar de una redada policial la mercancía que vendía.

El mensaje del vídeo queda claro enseguida con el hastag #LoSabían, haciendo alusión al hecho de que el Gobierno de Manuela Carmena supuestamente sabía que Mbaye falleció por causas naturales (como bien explicaron en la rueda de prensa que dieron el viernes 16 de marzo) y no sólo trató de ocultarlo, sino que intentó azuzar el fuego en la redes acusando a la Policía de haberle matado.

Desde el Partido Popular añaden varias capturas de tuits de los diputados y miembros del Ayuntamiento de Madrid Rommy Arce, Rita Maestre y Carlos Sánchez Mato en los que aparentemente, intentaron esconder el hecho de que eran conscientes de la circunstancia de la muerte de Mame Mbaye. Estos tuits, para ser más concretos.

Desde el Ayuntamiento investigaremos lo sucedido en #Lavapies. Toda nuestra solidaridad con familiares y amigos de Mmame Mbage — Rita Maestre (@Rita_Maestre) 15 de marzo de 2018

Lucrecia Pérez, Samba Martine... hoy Mmame Mbage. Los "nadie" víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Mmame ser negro, pobre y sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo https://t.co/2u41ET5QRH — Rommy Arce (@rommyarce) 15 de marzo de 2018

Lamento de todo corazón la muerte de Mmame Mbage, ciudadano de Madrid, vecino de #Lavapiés. Lo sucedido será investigado. Toda nuestra solidaridad con familiares y amigos. — Carlos Sánchez Mato (@carlossmato) 15 de marzo de 2018

A continuación, en el vídeo, aparece un fragmento de la rueda de prensa en la que responsables del Ayuntamiento de Madrid explicaron lo ocurrido durante la tarde-noche del jueves y cómo la Policía municipal socorrió a Mbaye sin éxito. En el corte que muestran en el vídeo esa parte se la saltan para hacer hincapié en una de sus palabras favoritas: capitalismo.

Y por último (pero no por ello menos importante) deciden señalar de manera sutil que la alcaldesa se encontraba en París cuando se produjeron los disturbios en Lavapiés. Al poco tiempo de enterarse, canceló su agenda en la capital francesa y anunció que volvía a Madrid, al tiempo que publicó el siguiente tuit transmitiendo sus condolencias a la familia de Mbaye.

Lamento muchísimo la muerte de un ciudadano en #Lavapiés. Desde el Ayuntamiento investigaremos a fondo lo sucedido y actuaremos en consecuencia. Toda mi solidaridad con familiares y amigos. — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 15 de marzo de 2018

Pero, según el PP madrileño -cuya antigua alcaldesa estaba en Lisboa en plena crisis del Madrid Arena- Carmena no "apoyó a la Policía" y "sólo mandó un tuit".

Y como guinda del pastel, el vídeo finaliza con un juego de palabras. Bilingüe, nada menos. "Nadie se arrepiente de nada", se puede ver como manifiesto final al tiempo que Edith Piaf canta a pleno pulmón " non, je ne regrette rien". Poesía pura.

Disfruten.