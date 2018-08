Sáenz de Santamaría propuso a Rafael Amargo unirse al PP y otras revelaciones de la última entrevista del bailarín

El bailarín Rafael Amargo ha afirmado en una entrevista en Papel, la revista de El Mundo, que Soraya Sáenz de Santamaría le invitó a unirse al Partido Popular con estas palabras: "Estaría genial que estuvieras con nosotros". Él lo rechazó porque, dice, no tiene partido: "Tendría que inventarme uno para mí, el de la libertad".

En la entrevista, el también coreógrafo opina sobre política y comenta que le hubiera encantado que Susana Díaz llegase a ser la primera mujer presidenta del Gobierno -"Es una tía muy llana, muy estupenda y para el pueblo"-, pero también le gusta Sáenz de Santamaría: "Antes que Pablo Casado hubiera preferido a Soraya. Me da pena. Pero los militantes del PP han votado a Casado. Pues no va a volver a salir la derecha. ¡Fíjate cómo son! Saben que Soraya es mejor y no la han elegido para que no sea una mujer, ¡fíjate qué racistas y qué fachas son ellos mismos! Eso en el PSOE sí podía haber ocurrido".

Amargo dice en esta misma entrevista que es "bisexual, creyente, hetero, entero y redondo". No se considera "ni maricón ni gay" y llega a asegurar que estas palabras no le gustan: "Sí, no me considero ni maricón ni gay, palabras que no me gustan. Tampoco me gusta celebrar la fiesta del orgullo gay. ¿Y por qué no celebramos el día del orgullo hetero? Soy heterosexual y bisexual porque lo he probado y es una diversión más. Pero igual que otros muchos hombres lo han probado y no lo dicen". Estas declaraciones le han valido críticas por homofobia y por calificar la orientación sexual como "una diversión más". "Lo que para Rafael Amargo es 'una diversión' más para mí fueron años de sufrimiento por culpa de la homofobia y el bullying", contesta en Twitter un usuario.

A ver, @rafaelamargo que tú eres un poco homófobo y yo demasiado bollera; pero hay que reconocer que has abierto debate.

Ser bisexual consiste en no necesitar explicitar cuánto te gustan mujeres y hombres. Pensar lo contrario muestra la invisibilidad que tiene este colectivo¿No? — Ángela Rodríguez (@Pam_Angela_) 29 de agosto de 2018

Lo que para Rafael Amargo @rafaelamargo es "una diversión más" para mí, por poner un ejemplo, fueron años de sufrimiento por culpa de la homofobia y el bullying. Definir la homosexualidad/bisexualidad etc. como "una diversión" me parece la peor falta del respeto — Hater Jéiter (@HaterJeiter) 29 de agosto de 2018

A Rafael Amargo no le gusta el Orgullo Gay a pesar de que si no fuera porque se celebra, él no podría hacer la vida que dice que hace. Qué paleto eres tío https://t.co/KbYFfDvL6q — Mario Díaz (@mariodlopez) 29 de agosto de 2018

Cuando la periodista le responde que hay personas que no cuentan que se acuestan con personas de su mismo sexo, Amargo dice: "Pero eso va en el respeto y la honra de cada uno. Con lo difícil que es llegar a fin de mes, pagar las letras de la luz, el agua, el colegio, los chiquillos... ¿también te vas a reprimir si un día te gusta comerte otra cosa? ¡Anda ya, si lo que se lava se estrena!".

