Cantó se lía con las comas en su estreno como director de la 'Oficina del español'

El nuevo director de la recién creada 'Oficina del español', Toni Cantó, ha tenido un estreno accidentado. Poco después de la aprobación de su nombramiento, el exdiputado de Ciudadanos ha publicado un mensaje en Twitter en agradecimiento a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, el tweet tenía un problema con de puntuación, con algunas comas innecesarias y otras ausentes.

Poco después, el flamante titular de la 'Oficina del español' ha borrado el mensaje para publicarlo de nuevo minutos después con algunas correcciones. Por ejemplo, ha quitado la coma innecesaria que separaba el sujeto del predicado en la frase "Madrid, lo hará".

Gracias @IdiazAyuso por la confianza.

El español es la segunda lengua más hablada del mundo y genera muchas oportunidades para crear riqueza y empleo; la izquierda y el nacionalismo que la arrinconan no han querido aprovecharlas.



Madrid lo hará. https://t.co/9eTRW3AfMn — Toni Cantó (@Tonicanto1) 30 de junio de 2021

Cantó, sin embargo, se ha olvidado de añadir la coma necesaria entre la palabra "Gracias" y la mención a la presidenta madrileña.

El nombramiento de Cantó como titular de esta nueva oficina se ha conocido este miércoles. Así, Ayuso ha encontrado un hueco para el ex de Ciudadanos, que dejó la formación naranja para concurrir a las elecciones madrileñas en las listas del PP. Sin embargo, no pudo finalmente presentarse por no estar empadronado con la suficiente antelación en la región.

El salario de Cantó como director de área –según figura para cargos similares en el Portal de Transparencia– rondará los 75.000 euros brutos anuales.

El actor y exdiputado Toni Cantó ha sido un gran crítico de los "chiringuitos" a lo largo su trayectoria política. "Vamos a eliminar los chiringuitos. Ese dinero va a ir a educación, sanidad, dependencia y bajar los impuestos", sentenció Cantó en 2019.

Entre las entidades a las que Cantó ha calificado de "chiringuitos" a lo largo de los años están el Instituto de la Mujer, el Ministerio de Igualdad, el Servicio Andaluz de Empleo, TV3 o la Dirección General de Derechos de los Animales.