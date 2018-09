El "grito desde la frontera irlandesa" de Stephen Rea contra el Brexit

La Unión Europea pretende que con el Brexit no se establezca 'una frontera dura' entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, por lo que propone un mecanismo de emergencia que dejaría a Irlanda del Norte dentro de la unión aduanera comunitaria, a pesar de que Inglaterra, Escocia y Gales estarían fuera, algo que May rechaza. Y es que al salir de la UE, Irlanda del Norte sería la única frontera del Reino Unido con la comunidad política europea y la incógnita sobre el futuro de esta frontera es una cuestión muy de relieve.

Una de las reacciones más sonadas a la cuestión irlandesa ha sido la del actor irlandés Stephen Rea, protagonizando un cortometraje de Clare Dwyer Hogg sobre el impacto del Brexit y la incertidumbre que se ciñe sobre los habitantes de Irlanda del Norte. En el vídeo critica y se dirige tanto a políticos británicos como a funcionarios de la Unión Europea.

Rea comienza dirigiéndose al político conservador Jacob Rees-Mogg, al que dice: "Tienes razón. No necesitas visitar Irlanda del Norte para entenderlo. Necesitas haber vivido aquí", respondiendo a unas declaraciones de Rees-Mog a la BBC en las que dijo que no creía que su visita a la frontera fuese a darle una mayor idea sobre ella de la que se podía obtener estudiándola". "Porque quieras pensar que no hay un problema, no significa que este desaparezca" o "solo porque hayas dicho que el problema es algo imaginario no desaparece el hilo de la realidad", sentencia al político.

El actor también critica a Boris Johnson, exalcalde de Londres y exministro de Asuntos de Exteriores encargado del Brexit y las palabras de un funcionario de la UE. Les pide un "camino sin bloques, con senderos claros" y reclama claridad en el asunto. También responde al periodista británico Toby Young, y a sus declaraciones de que en Irlanda no ha habido una frontera 'dura' desde 1923, algo con lo que Rea no está de acuerdo, desmiente y considera que el periodista tenía que haber vivido o estado allí para verlo. Recuerda tiempos de guerra y pide paz.

"Tenemos preguntas, pero ahora nosotros somos la pregunta" dice el actor reflejando la enorme incógnita que viven los irlandeses del norte, al mismo tiempo que se pregunta sobre los estereotipos, de qué sirve la posesión de varios pasaportes y critica "el querer infundir identidad con un sentido práctico". "Vivimos aquí y estamos conteniendo la respiración otra vez porque sabemos que el azar y la esperanza vienen como el vapor y el humo" sentencia.