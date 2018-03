"Quiero hablar con el hombre a cargo": los ataques machistas cuando solo escriben mujeres en una web de videojuegos

Este 8 de marzo, parte de los lectores de PlayGround Games - el apartado de la publicación dedicado a videojuegos- se enteraron de que la sección está compuesta por completo por mujeres cuando anunciaron que la página no se actualizaría para secundar la huelga feminista. Las reacciones han pasado por cuestionar ahora la calidad de los artículos, los conocimientos de las redactoras, mandarlas a "limpiar nuestras casas" o incluso poner en duda su derecho a la huelga.

La revista realizó un post en Facebook previo a la huelga en el que explicaban que no se publicaría nada durante el día porque el equipo, compuesto por mujeres, haría un parón de 24 horas. Lo acompañaron con un texto en el que explicaban sus motivos: "No estamos en nuestros puestos de trabajo porque queremos estar igual que ellos, que los hombres. Queremos que termine la desigualdad salarial, y la desigualdad en los cuidados y la crianza". El texto finalizaba así: "Hoy no estamos en PlayGround ni en nuestros hogares, y queremos que se note. Que se sienta. Queremos que nuestra importancia no solamente se pronuncie".

"Quiero hablar con el hombre a cargo", "¿no tienen ni idea de 'gaming' y viven de hacer publicaciones en una página sin tener idea de lo que están hablando?" o "no podemos esperar año tras año para que dejen de estar aquí y regresen a la cocina y a limpiar nuestras casas" han sido algunos de los primeros comentarios que se pueden ver en su publicación. Otros desean que se contrate a hombres "para que mientras están de huelga, la página no pare" o afirman que "con razón PlayGround Games es todavía más mala página que PlayGround".

Ninguna sorpresa, pero telita con las reacciones cuando hemos dicho que somos mujeres. pic.twitter.com/HhURI23Egu — Blissy (@blissy) 7 de marzo de 2018

Siguen. Es todo hilarante. Ojalá nos de seguir toda esta lacra. pic.twitter.com/zlpYA1hTLn — Blissy (@blissy) 7 de marzo de 2018

Lo ha denunciado en su Twitter la periodista @blissy, una de las redactoras, que ha revelado también que continúan recibiendo comentarios machistas dos días después. "A trabajar, feminazis. Por cierto, ¿por qué es correcto que sean 100% mujeres y sin embargo una empresa no pueda ser 100% hombres? Están mal de la cabeza", se puede leer en otro post.

Hasta el día de la publicación, muchos usuarios habían presupuesto que como la temática era de videojuegos, los responsables eran hombres. Los comentarios recuerdan una vez más el machismo que pervive en el sector, un entorno hostil hacia las jugadoras, las desarrolladoras y las periodistas: pese a que las cifras revelan que casi el 50% de los usuarios de videojuegos son chicas, ellas denuncian que se enfrentan a diario al acoso en redes sociales, que las empresas les dedican comentarios machistas o que los personajes femeninos continúan cayendo en los estereotipos y la objetualización.