Dos mujeres reprochan a Ayuso las deficiencias de la sanidad madrileña: "Estoy desatendida"

Dos mujeres han interrumpido hoy la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, al hospital universitario 12 de Octubre. Las mujeres, de edad avanzada, han recriminado a los dirigentes en plena calle que están "desatendidas" por la sanidad madrileña.

"A ver si abren los ambulatorios. Y las llamadas por teléfono a los que estamos con patologías graves como el cáncer y del corazón. Estamos desatendidos. No te cogen el teléfono, tienes que ir al consultorio a pedir hora", han recriminado a la presidenta madrileña, que se ha defendido diciendo que los ambulatorios "están abiertos".

"He tenido el COVID. He estado 15 días en mi casa para que me llamara el médico y mi marido en el -hospital- 12 de Octubre con neumonía", ha proseguido una de ellas.

Algunos dirigentes políticos, como el líder de Más País, se han hecho eco del momento a través de las redes sociales.