elDiario.es, nominado a los premios mundiales de periodismo de datos por su cobertura de 2021

elDiario.es repite nominación a los Sigma Awards, los premios mundiales más prestigiosos de periodismo de datos, por la cobertura de la unidad de Datos durante 2021. Los galardones destacan el seguimiento de la pandemia y la campaña de vacunación, proyectos especiales sobre urbanismo, el análisis de datos de los niveles de precariedad y desigualdad en el empleo, el seguimiento en verano de los efectos de la crisis climática en cada ciudad española, la cobertura electoral de las elecciones de Madrid y Catalunya o el mapeo de los bienes inmatriculados por la iglesia en cada municipio.

Los galardones Sigma Awards, herederos de los premios Data Journalism Awards, “destacan el mejor periodismo de datos hecho en todos los países” y son considerados los más prestigiosos del mundo. Junto a elDiario.es, otros medios internacionales como The New York Times, Pro Publica, Reuters, o The Economist también han recibido nominaciones por su cobertura de la pandemia, sus análisis de los efectos de la crisis climática y por otras investigaciones basadas en la visualización o el análisis de datos.

Los premios, apoyados por Google News Initiative, han seleccionado el trabajo de elDiario.es entre las más 600 postulaciones enviadas por medios de más de 70 países en todo el mundo. La nominación selecciona la cobertura de la unidad de datos de elDiario.es como una de las mejores del mundo por segundo año consecutivo.

Entre las informaciones destacadas, el proyecto especial “España vive en pisos” que analiza y mapea los planos de más de 12 millones de edificios de todo el país para explicar por qué España es uno de los países que ha construido más alto y más denso en comparación con todas las ciudades del mundo.

También, la cobertura de la campaña de vacunación, incluyendo varias informaciones sobre cómo se había desplomado la mortalidad y la brecha del acceso a dosis entre países pobres y ricos. Además, los análisis con datos inéditos de la precariedad y la desigualdad del mercado laboral en España, el seguimiento diario de las olas de calor por la crisis climática en cada una de las provincias españolas, el mapeo de los bienes inmatriculados por la Iglesia en cada municipio realizado a partir del informe de cientos de páginas publicado por el Gobierno o la cobertura electoral de las elecciones en Madrid y Catalunya.

Además de elDiario.es, otros medios y periodistas españoles han sido nominados en los Sigma Awards. Entre los medios españoles, también han sido nominados por su cobertura el equipo de datos de Maldita, por el uso de la ley de transparencia, Laura Aragó, periodista de La Vanguardia, la Fundación Civio, por su investigación sobre los contratos de emergencia durante la pandemia, y El País, por su historia visual de cómo reducir el riesgo de contagio en interiores. Los periodistas españolas Adrián Blanco, en The Washington Post, y Carmen Aguilar, en Sky News, también han sido nominados por su portfolio de 2021.