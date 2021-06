Siempre dependientes

Me recuerdo de pie, junto al escáner, asistiendo maravillada al milagro de obtener de una imagen letras audibles. Entonces, las voces artificiales eran robóticas, casi ininteligibles para un oído poco entrenado. A mí me sonaba a música celestial. Los textos me eran revelados. Con ese espíritu casi místico me sentaba después al ordenador para leer el fruto de horas de trabajo.

Los primeros escaneos estaban plagados de errores. Las I, las T, las L solían confundirse. Las vocales con tilde también daban problemas. Aprendí a ignorar los errores que, entonces, cometían los OCR. Lo importante era el mensaje. Los amigos ciegos nos intercambiábamos libros previamente escaneados. Unos ciegos intrépidos de Argentina lograron poner en marcha y consolidar Tiflolibros, una biblioteca gratuita para personas ciegas. Fueron los pioneros. Se apoyaron en la tecnología para llevar la cultura a todo el mundo, sin excepción.

Las organizaciones de ciegos en varios países del mundo impulsaron sus propias bibliotecas digitales, facilitando y agilizando extraordinariamente el acceso a los libros. Esto supuso un salto de gigante en el acceso a la lectura. No es solo poder acceder a ellos, sino también hacerlo cuando se necesita. Un estudiante o un profesional tiene plazos que cumplir. No siempre es posible esperar semanas o, incluso, meses para tener entre sus manos un libro que pueda leer.

El Tratado de Marraquech, del que ya os escribí en este artículo, teóricamente iba a facilitar el acceso a la lectura a los 300 millones de ciegos del mundo. Hay muchas bibliotecas para ciegos pero solo accesibles para sus propios miembros. Yo no puedo acceder a un libro de una biblioteca, pongamos, de Perú, o alguien de Chicago no tiene acceso a la de la ONCE. Miles de libros quedan vedados a miles de lectores ciegos. El mencionado tratado abriría las fronteras de la lectura.