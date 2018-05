Amnistía Internacional, tras la sentencia de 'la manada': "La justicia está fallando cruelmente a las víctimas de violación"

Amnistía Internacional considera que la sentencia que condena a 'la manada' por un delito de abuso sexual y no de agresión sexual "muestra" los obstáculos con los que siguen encontrándose las mujeres "en el acceso a la justicia" cuando han sido violadas. Entre ellos, "los estereotipos y las actitudes negativas entre jueces, abogados y policías sobre las mujeres, las niñas y las víctimas de violación", asegura la organización en un comunicado que recoge estas palabras de Mónica Costa Riba, responsable de Campañas sobre Mujeres.

En este sentido, Amnistía Internacional apuesta por la reforma legal que aborde la tipificación de los delitos contra la libertad sexual, pero asegura que "debe ir acompañda de una acción nacional para abordar los prejuicios, la culpabilización de la víctima y los mitos, manifestados a menudo por los mismos funcionarios encargados de prevenir las violaciones y permitir el acceso de las supervivientes a la justicia".

"Esta sentencia muestra que tanto la ley como el sistema judicial están fallando cruelmente a las víctimas de violación, y están agravando su trauma en España. Al sentar en el banquillo la conducta de las víctimas en lugar de las acciones de los acusados, transmite un peligroso mensaje. La ausencia de consentimiento es lo que tiene que importar, no si la víctima opuso resistencia física o no al ataque", argumenta Costa Riba.

La organización manifiesta como "una de las preocupaciones principales" el hecho de que, pese a que los jueces sí reconocieron en los hechos probados que la víctima no consintió y que estaba en estado de shock, 'la manada' fue absuelta del delito de agresión sexual, que según el Código Penal precisa de violencia e intimidación. " Los jueces concluyeron que la ausencia de consentimiento no bastaba para considerar el ataque una violación porque, en su opinión, no se habían utilizado violencia física ni intimidación. No es raro que las mujeres, en casos de ataques así, se queden paralizadas o no se resistan a sus atacantes, como sucedió en este caso específico en España. Algunas víctimas de violación reaccionan instintivamente de esa manera para protegerse de una violencia extrema o incluso para evitar que las maten", explica el comunicado.

Por otro lado, prosigue, el fallo "arroja luz" sobre la "injusticia" que, en su opinión, se produce cuando las definiciones de violación "están defasadas y van detrás de las normas internacionales". Según esas, la violación es sexo sin consentimiento sin necesidad de vincularlo al grado de violencia o fuerza que se dé. " Hasta ahora, nueve países de Europa han revisado sus definiciones de violación basadas en la ausencia de consentimiento, en lugar de en el uso de la violencia. Como ha quedado dolorosamente patente en este caso, España no es uno de esos países" .

Además, critica el voto particular del magistrado Ricardo González, que puso en duda a la víctima y vio en los vídeos sexo consentido, de cuyos comentarios asegura la organización que " muestran un alarmante desprecio por los derechos de las mujeres y las niñas y por la humanidad de la víctima. Sus argumentos agravan aún más los daños causados por la sentencia, y demuestran una preocupante falta de comprensión de qué constituye violación y de las diversas respuestas con que las víctimas pueden reaccionar a un ataque así".