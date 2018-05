Manifestación de militares frente a Defensa por los despidos a los 45 años: "Queremos trabajar"

Alrededor de un par de centenares de militares se han manifestado este sábado frente a la sede del Ministerio de Defensa en Madrid para protestar por los despidos de soldados y marineros. La concentración, organizada por cuatro asociaciones militares, se ha celebrado para reclamara "una carrera y retribución justas". Así han protestado por la aplicación de la Ley de Tropa y Marinería que permite que la expulsión de las Fuerzas Armadas cuando los militares de base cumplen 45 años.

A la protesta han acudido representantes de los tres partidos de la oposición (Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos). Desde la organización explican que también invitaron al PP y que este grupo político declinó su asistencia.

El grupo neonazi Hogar Social Madrid también ha acudido a la concentración con una pancarta, pero en ningún momento se ha aludido a ellos ni se les ha permitido participar en las declaraciones que han realizado tanto portavoces de asociaciones como de partidos para reclamar que mejores las condiciones laborales y los derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas.

📸 @JA_DelgadoRamos y @Julio_Rodr_ acompañando a nuestros militares en la concentración para exigir derechos, dignidad y una solución para nuestra tropa temporal. pic.twitter.com/rAK30zqq78 — PODEMOS (@ahorapodemos) 12 de mayo de 2018

Algunos de los asistentes han explicado que la asistencia a este acto les puede acarrear consecuencias si sus superiores se enteran. "Espero no salir en ninguna foto. Hay que combatir el bulling laboral. No nos dejan expresar nuestra opinión", reivindica Rosa, que ha acudido junto a su compañera Esther a la concentración. Esta mujer lamenta que Defensa se deshaga de los profesionales con experiencia. "Soy mecánica de armas, creo que podría seguir haciendo mi trabajo superados los 45 pero al Estado no le interesa. Creo que hay sitio para todos", reclama.

Se calcula que ya hay unos 800 militares despedidos por este motivo, pero lo peor está por llegar. La pirámide de edad de esta escala señala que otros 5.000 de ellos cumplirán los 45 en el próximo lustro, y otros 10.000 más en la próxima década. Al colgar el uniforme, estos militares se convierten en "reservistas de especial disponibilidad" (RED) y reciben una asignación no contributiva de 7.400 euros anuales hasta que cumplan los 65. "He perdido a un compañero en misión en el Líbano, vives cosas que no existen en la sociedad civil y luego te mandan a la calle", apunta Esther.

"En el INEM no existen ofertas para mi"

Los asistentes también reclaman que la especialidad que han ido adquiriendo tras años de experiencia profesional, en muchas ocasiones, no tiene su hueco posteriormente en la población civil. "Soy experto en mando y control. Cuando llegue al INEM, no existen ofertas para mi. Me van a obligar a trabajar en b", reclama Ernesto, procedente de Sevilla.

La normativa estipulaba que deberían abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45, pero también que Defensa y la cúpula militar debían encargarse de que recibieran facilidades para reintegrarse en el mercado laboral civil. Sin embargo, las asociaciones militares aseguran que esto no se está produciendo, son despedidos sin la preparación para el mundo civil que el Estado les prometió.

Militares y familiares asistentes a la concentración

"Queremos trabajar", "45 sin despidos" o "Cospedal, estamos aquí", son algunos de los gritos que se han escuchado durante la concentración que ha comenzado al mediodía. Los militares han mostrado su preocupación por el abismo al que se aboca a profesionales que a los 45 años se quedan su trabajo. "El fracaso laboral provoca depresiones, posibles divorcios y desesperación absoluta. Para los militares su trabajo es una vocación y una forma de vida", replica Jenner López, presidente de la Plataforma 45 sin despidos.

Los políticos que han tomado la palabra, reconocen que esta normativa es un problema que requiere soluciones urgentes. El diputado de Unidos Podemos Juan Antonio Delgado considera que esta actuación es un "ERE encubierto". Por su parte, la socialista Zaida Cantera también ha reivindicado la "falta de derechos" en otros ámbitos, como la conciliación laboral. "¿Por qué hay aquí [en alusión a la sede del Ministerio] escuelas infantiles y no existen en las bases?", ha replicado. Javier Cano portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Defensa del Congreso también ha criticado las políticas desarrolladas por el departamento de María Dolores de Cospedal.

Las asociaciones militares convocantes (AUME, AMTM, UMT y ATME) han cerrado el acto. El secretario general de AUME, Iñaki Unibaso, ha recordado también la necesidad de "un sistema de justicia militar que sea acorde a los Derechos Humanos" y de que se "reforme la sanidad militar para dispensar un trato digno". "Reivindicamos un cambio de actitud del Ministerio", finaliza.