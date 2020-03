La UE fija por ley las emisiones cero para 2050 sin marcar una senda de objetivos escalonados desde el primer día

La Unión Europea quiere fijar por ley las emisiones cero para 2050. Y, para ello, anuncia que debatirá en septiembre de 2020 aumentar el objetivo de recortes para 2030 hasta el 50%-55, que se sitúa actualmente en el 40% en comparación con las emisiones de 1990. Pero no establece más trayectoria de objetivos a corto plazo previos y escalonados para llegar a esa meta en 2050.

La propuesta, presentada este miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es la piedra angular del Pacto Verde europeo, una estrategia de gran alcance que prevé una reforma radical de la economía europea en las próximas tres décadas, si bien no establece cómo hacerla.

El proyecto, adelantado el martes por El País, establece es que la Comisión analizará cada cinco años, a partir de 2023, la senda de descarbonización de la UE para evaluar si las medidas aplicadas por los 27 son suficientes.

Greta Thunberg y el colectivo de activistas climáticos han firmado una carta abierta en la que consideran que la norma ley climática de la Comisión Europea es una "rendición".

"'Net zero emissions by 2050' for the EU equals surrender."



I have - with 33 other climate strikers from all across Europe - written an open letter to EU leaders ahead of the presentation of the proposed climate law.#EUClimateLaw@CarbonBriefhttps://t.co/kzx425gSwh