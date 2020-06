Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Pablo Gómez Perpinyà, ha asegurado que su grupo pedirá la reprobación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, si la presidenta Isabel Díaz Ayuso no aclara en 48 horas lo qué está pasando con la gestión de las residencias en la región y los protocolos que han seguido ante la crisis del coronavirus. "Tenemos versiones contradictorias y si el Gobierno no rectifica o no sale a dar explicaciones no descartamos pedir la reprobación del consejero de Sanidad", ha asegurado el diputado regional en declaraciones a los periodistas tras la reunión que ha mantenido con el Ejecutivo autonómico en la Real Casa de Correos, informa Europa Press.

Además de analizar las propuestas del Gobierno regional, en la reunión el tema central ha sido la situación de las residencias, en las que han fallecido más de 6.000 ancianos con coronavirus. Este jueves, el consejero Ruiz Escudero admitió que el protocolo que negaba trasladar de las residencias a los hospitales a los ancianos con COVID-19 sí llegó a los centros. Esa nueva versión contradijo a la de Ayuso, que había defendido el miércoles que aunque ese protocolo se estudió "no se llevó a ningún lugar". "Miembros del Gobierno están haciendo sentir a todos los madrileños una inmensa vergüenza", ha asegurado Perpinyà, que ha calificado la situación de la residencias como “de absoluta gravedad".

Ambos interlocutores también han conversado sobre fiscalidad. Perpinyà ha trasladado a Ayuso que le parece "imposible pretender a través del endeudamiento y a través de los recortes de algunas partidas presupuestarias fundamentales mantener esta situación de paraíso fiscal, cuando es el momento de que todos los sectores problacionales arrimen el hombro". Con todo, el portavoz de de Más Madrid ha salido "satisfecho" del encuentro porque asegura que han conseguido exponer sus propuestas. Según ha explicado, la presidenta se ha comprometido a apostar por el diálogo y a que lo hablado en estos encuentros no acabe "en agua de borrajas".