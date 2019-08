Las familias monoparentales celebran que la Seguridad Social les devuelva una semana de permiso en caso de parto múltiple y discapacidad

Las familias monoparentales aplauden la decisión del Gobierno de devolverles la semana extra en casos de hijos con discapacidad y de partos múltiples que el nuevo permiso de paternidad les recortó. El reciente criterio emitido por la Secretaría de Estado de Seguridad Social, adelantado por eldiario.es, vuelve a la interpretación original y da a las madres y padres que crían a sus hijos sin pareja las dos semanas unidas a las 16 habituales del permiso de maternidad. La nueva redacción estableció que ahora se debían repartir entre "cada uno de los progenitores".

La Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS), que coordina la Red Estatal de Entidades de Familias Monoparentales y denunció públicamente la situación, "valora muy positivamente" la decisión y reconoce que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha dado la razón a la federación, que ya alertó desde un primer momento de que el nuevo decreto de permisos, que entró en vigor el pasado 1 de abril, "empeoraba derechos que las familias monoparentales ya tenían adquiridos en estos supuestos".

En la práctica, la nueva redacción del texto venía a eliminar una semana de permiso a estas personas, puesto que la otra debía corresponder al otro progenitor, que en estos casos no existe. Para la FAMS, esta ha sido una forma de evidenciar que el legislador "se olvidó de esta realidad familiar en la elaboración" del decreto, que pretende reforzar la igualdad entre hombres y mujeres con el objetivo de que no solo sean ellas las que asuman la carga de los cuidados. Desde abril, los padres (o segundos progenitores) tienen 8 semanas de permiso, que se irán ampliando hasta las 16 en 2021.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) también ha celebrado la decisión de la Secretaría de Estado de Seguridad Social conocida este lunes, pues la anterior interpretación "resentía el apoyo que podían recibir [estas familias] precisamente cuando se trata de un tipo de familia necesitado de especial protección". El CERMI pide que "en todas las prestaciones de Seguridad Social en las que la discapacidad sea un hecho relevante esta situación tenga sistemáticamente una mayor intensidad de protección".

No obstante, la modificación "no es suficiente" para la FAMS, que exige poner fin a la "discriminación por indiferenciación" que, señala la organización, viven estas familias (la mayoría encabezadas por mujeres). "En el supuesto de nacimiento, el tiempo de cuidado para los recién nacidos en el caso de una familia biparental (24 semanas actualmente) se reduce a la mitad si éste tiene lugar en una familia monoparental". Por eso, piden que el permiso de paternidad pueda ser flexible en estos casos para que pueda cogerlo otro miembro de la familia o del entorno y no necesariamente tenga que ser el otro progenitor.