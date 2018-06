El auge del fútbol femenino deja en evidencia las ausencias de la reina en la final de la Copa de la Reina

La ausencia de la reina Letizia en la final de la Copa de la Reina de fútbol de este sábado contrasta con la presencia del rey en todas las ediciones de su competición homóloga de fútbol masculino.

En todas las finales de la Copa del Rey es el monarca el encargado de entregar el trofeo a los vencedores. Sin embargo este sábado, cuando el FC Barcelona venció al Atlético de Madrid en Mérida, las campeonas no recibieron el trofeo de manos de la reina Letizia. Pese a que la agenda de la Casa Real no indica que la reina tuviese ningún compromiso ese día, no estuvo presente en el estadio.

El presidente de la Federación Española de Fúbol, Luis Rubiales, ha indicado que van a trabajar "para que el próximo año la Copa de la Reina la entregue SM la reina Letizia" y que cumplirán "los plazos protocolarios para invitarla", sugiriendo un problema de falta de previsión por parte de la Federación.

Trabajaremos para que el próximo año la #CopaDeLaReina la entregue SM La Reina Letizia y cumpliremos plazos protocolarios para invitarla.

Hoy la entregará @LoidaZabala

UN LUJO PARA EL FÚTBOL ESPAÑOL⚽️

EJEMPLO de superación 💪

Mucha suerte al @FCBfemeni y al @AtletiFemenino🏆 pic.twitter.com/Ch2XemfW2m — Luis Rubiales (@LuisRubiales) 2 de junio de 2018

Sin embargo, según indica Marca, desde que esta competición se crease en 1983, la reina (Sofía antes y Letizia ahora), no ha estado presente en ninguna de las ediciones. En 2013, Sofía sí estuvo presente en la recepción que hicieron los reyes a las campeonas azulgranas de la Copa de la Reina en la Zarzuela, siendo ese el mayor acercamiento entre la reina y la Copa de la Reina.