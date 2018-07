Los opositores de Madrid no ceden: presentan recurso de alzada y anuncian un contencioso si es necesario

La batalla legal por las notas de las oposiciones a profesor de Secundaria, FP y Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Madrid no cesa. Muchos de los opositores suspendidos se han organizado en una plataforma para actuar con la fuerza del grupo y están empezando a presentar recursos de alzada ante el silencio que la administración les ha ofrecido como respuesta a sus reclamaciones.

"La única respuesta de la Consejería de Educación ante las reclamaciones [que cientos, sino miles de ellos presentaron] fue colgar de nuevo las listas de notas para que cada uno viera si se la habían cambiado o no", explica Javier Freijanes, portavoz de la plataforma.

"En mi caso lo hizo menos de una décima. Es la tónica habitual. Como no estamos conformes, lo siguiente que nos toca es el recurso de alzada. Ante esto no pueden contestar con el silencio administrativo que nos han dado ahora", añade.

"Ni un solo opositor ha recibido respuesta de la Comunidad ante las reclamaciones", explica el abogado José Mateos, que está llevando los casos de Madrid y de Murcia. "Esto supone una falta de motivación absoluta, que ha sido el criterio general de la Consejería de Educación y los opositores van a reclamar que se revise su nota y como mínimo se les motive por qué han obtenido esas calificaciones", explica.

Freijanes no conoce la cifra exacta porque algunos opositores están presentando el recurso de alzada por su cuenta, a través de su propio abogado, otros mediante los sindicatos y algunos con el abogado que ha contratado la plataforma. Pero recuerda que hay unos 17.000 suspendidos y espera que "al menos un tercio" lo presente.

Los opositores madrileños siguen de esta manera los pasos de sus compañeros murcianos, la comunidad autónoma donde empezaron las protestas por las oposiciones.

Unas 17.000 de las más de 20.000 personas que se presentaron a la oposición que más plazas ha ofrecido en más de una década suspendieron la prueba, que se realizó a finales del pasado mes de junio. Muchos de ellos lo hicieron con notas de unos y ceros, situación incomprensible para ellos cuando llevan años —décadas, en algún caso— dando clase de sus materias como profesores interinos.

Los suspendidos levantaron la voz ante la "escabechina". No daban crédito ante sus notas bajas, tantos suspensos y el oscurantismo que, alegan, rodeó todo el proceso de evaluación: no pudieron ver sus exámenes, no conocían más que unos criterios de corrección generales.

Se organizaron en una plataforma, han realizado diversas protestas ante la Consejería de Educación (el próximo lunes harán otra). No han conseguido nada. Ni siquiera que les escuche el consejero, Rafael Van Grieken.

"El pasado lunes hicimos una concentración ante Educación y el consejero salió por la puerta de atrás", lamenta Freijanes. "Queremos hablar con él".

Los opositores no se quedarán ahí. En función de la respuesta que reciban a su recurso de alzada —que se puede prolongar hasta tres meses—, el siguiente paso será elevar la protesta a la justicia a través de un contencioso administrativo. En esta instancia se plantea lo mismo que en el recurso de alzada, pero ya a nivel judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

"Yo estoy detrás de que dos profesores del máster del profesorado [el posgrado obligatorio habilitante que debe pasar cualquier licenciado para ejercer de profesor de Secundaria] me corrijan el examen. Si personas capacitadas para ello como serían estos profesores de universidad ponen una nota muy diferente a la que tengo, el juez estaría obligado a que un perito corrija los exámenes y entonces decidir si mi nota se ajusta más a la que puso el tribunal o no", explica Freijanes.

Los opositores planearán sus siguientes pasos en una asamblea que van a celebrar esta tarde.