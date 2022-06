El Orgullo alternativo al oficial reivindica la periferia en una manifestación que pide “papeles para todes”

Fuera del centro de Madrid y con las fuerzas renovadas tras la pandemia, el Orgullo Crítico, el alternativo, sale a la calle este martes como lleva haciendo ya 15 años cada 28 de junio. La fecha, que conmemora el día en que un grupo de disidentes sexuales se levantaron por sus derechos en el bar neoyorkino de Stonewall, es irrenunciable para la plataforma. Y por eso, ante la imposibilidad de convocar el habitual recorrido debido a la celebración de la cumbre de la OTAN, la protesta marcha este año por el barrio madrileño de Carabanchel para poner el foco en los inmigrantes en situación irregular LGTBI y el racismo.

“Sin papeles no hay Orgullo”, reza la pancarta de cabecera. Bajo este lema, la manifestación ha partido pasadas las 19.30 horas de Plaza Elíptica con su habitual color y diversidad en forma de cuerpos, banderas y voces diferentes que en una sola piden hoy una regularización extraordinaria de todos los inmigrantes que vivan en España antes del 1 de noviembre de 2021. Lo hacen porque el Orgullo Crítico se ha aliado con la campaña Regularización Ya, que está recogiendo firmas para promover una iniciativa legislativa popular con este objetivo. “Papeles para todes”, claman al tiempo que avanzan por la Avenida de Oporto.

Coco Wiener y Sofía Varela son amigas y no dejan de gritar los lemas que corea la manifestación poco después de arrancar. “El Orgullo no es una fiesta, es una protesta”, claman a una. Tienen 16 años y ambas se complementan para explicar por qué están aquí: “Es clave que en la manifestación del Orgullo se estén hablando de estas cosas y el propio colectivo sea consciente también del racismo que hay en él”, dice Coco, persona no binaria, en referencia al foco que este año ha querido poner la marcha en los migrantes y racializados.

“Dentro del propio colectivo hay mucha diversidad aunque suela mostrarse normalmente un tipo de persona LGTBI concreta y esto es una demostración de ello”, añade Sofía mirando a su alrededor y señalando a los numerosos colectivos y bloques que componen la marcha. Hay uno bisexual, otro de personas no binarias, de ‘bolleras’, de prostitutas, de personas LGTBI con diversidad funcional, el de migrantes y racializadas o el bloque “gorde”, que participa por primera vez en forma de grupo.

Los manifestantes quieren poner en esta ocasión “en el centro” las “vidas migrantes y racializadas” y denuncian al “Estado racista que persigue, tortura, detiene, deporta y mata” aunque esté en manos de un “Gobierno supuestamente progresista”, reza el manifiesto en referencia a las muertes en la valla de Melilla. Entre las demandas, reclaman el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la derogación de la Ley de Extranjería y aseguran que “no hay justicia” ni tampoco Orgullo en una sociedad en la que quienes no son blancos “se ven sometidos a un sistema de control que decide sobre sus vidas y sus cuerpos”.

Se oponen también a la OTAN, que califican de organización “imperialista” basada en la “militarización” y precisamente aprovechan el trasladado forzado por la cumbre más allá de la M-30 para reivindicar los barrios, la “periferia” y “los pueblos, lo rural, lo que está fuera, lo de más allá. ¡Vivan los márgenes que acogen, que cuidan y protegen!”, claman.

Hay espacio entre las reivindicaciones para denunciar “el mensaje de odio” de la extrema derecha y su presencia en parlamentos, gobiernos y medios de comunicación o la estigmatización del colectivo por asumirlo como “causante” de la viruela del mono. Un día después de que el Gobierno enviara al Congreso la 'ley trans', la marcha pide también el fin del “acoso” a las personas trans y que la norma “no abandone a las personas migrantes, no binarias y menores”. Además, pone el foco en el “neoliberalismo” del Orgullo oficial, el MADO, que se celebrará el próximo 9 de julio y al que considera “despolitizado”. “Somos producto de mercado para ellos”, aseguran.