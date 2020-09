Sanidad registra 8.581 nuevos contagios de coronavirus, 3.663 en el último día

El Ministerio de Sanidad ha registrado 8.581 nuevos contagios de coronavirus, de los que 3.663 se han dado en el último día. Del total de España, la comunidad con más casos sigue siendo Madrid, con 2.401 y 1.362 entre ayer y hoy. En total, desde marzo, se han infectado 479.554 personas confirmadas por test.

Tras Madrid, Catalunya es la segunda región con más nuevos diagnósticos: suma 1.563 (87 en las últimas 24 horas), seguida de Andalucía (884 y 272), Euskadi (535 y 524) y la Comunitat Valenciana (455 y 179).

Respecto a los fallecidos, las autoridades han añadido 42 al balance total, lo que sube la cifra desde el inicio de la pandemia a los 29.194. De ellos, 177 han muerto en la última semana.







Continúan subiendo las hospitalizaciones. En los últimos siete días, se han dado 1.831 en todo el país. La comunidad con más casos es Madrid (424), seguida de Andalucía (311), Castilla y León (166), la Comunitat Valenciana (164), Canarias (147) y Galicia (143). El resto de regiones han tenido menos de cien y las que menos reportan son Euskadi (uno) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (cinco cada una).

Por otro lado, en la última semana, 137 pacientes han necesitado tratamiento en unidades de cuidados intensivos en toda España menos en la ciudad autónoma de Ceuta. Andalucía es la que más enfermos de COVID-19 en UCI ha notificado (22), seguida de Canarias (20), Madrid (16), Castilla y León (15) y la Comunitat Valenciana (11). Las demás han tenido menos de una decena de casos.

Este miércoles, el vicepresidente segundo del Gobierno ha avanzado en una entrevista en Al Rojo Vivo que el Ministerio de Trabajo está preparando una medida para que los padres que tengan que tener a sus hijos en cuarentena –aunque no sean positivos de COVID-19– y no tengan con quien dejarlos, puedan acogerse a una "incapacidad temporal que tenga reconocido al menos el 75% de las cotizaciones sociales".

Este caso, ha expresado, está previsto que se extienda también a la situación de que el niño o la niña tuviese fiebre, aunque no se sepa si está o no infectado de coronavirus, y los progenitores deciden no llevarlo al colegio: "Entre el Ministerio de Inclusión y el de Trabajo van a extender esa incapacidad temporal también para esos supuestos. Es una cuestión de salud pública. No les podemos decir a los padres que no sean responsables". Preguntado por cuándo se pondrá en marcha esta medida, el vicepresidente segundo ha dicho que "están trabajando en ello" y que espera que sea "de manera inminente".

Además, Castilla-La Mancha ha dado marcha atrás y ha pedido hasta 600 rastreadores militares "ante el posible efecto Madrid". Hace menos de una semana, la Consejería de la comunidad aseguró a eldiarioclm.es que no pediría "por ahora" este servicio que ofreció el presidente Pedro Sánchez a las comunidades autónomas para reforzar la vigilancia epidemiológica en ellas. El cambio de opinión no ha tardado en llegar y hoy mismo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha convocado a los responsables de la Sanidad de esta región junto a los de Madrid y Castilla y León por este motivo.

Por otro lado, Navarra ha anunciado que va a iniciar esta semana un cribado de COVID-19 en el ámbito escolar ante el inicio del nuevo curso, en el que se testeará a unos 1.000 alumnos y profesores, "para medir la prevalencia de COVID-19 en el alumnado y profesorado" de la región, y también "la prevalencia de anticuerpos entre alumnado y profesorado vulnerable". El plan se iniciará en los centros escolares de Tudela, por ser una localidad con una incidencia elevada de coronavirus, pero se extenderá en fases siguientes por otras zonas de la Comunidad foral con pruebas aleatorias con las que se llegará a esas 1.000 personas.

También este miércoles, Cantabria ha tomado la decisión de establecer un cordón sanitario en el municipio de Santoña ante el aumento de casos de coronavirus en las últimas semanas. La medidas, anunciadas por la Consejería de Sanidad restringen la libre entrada y salida del municipio, salvo casos de fuerza mayor, y suspenden las actividades culturales, deportivas, de hostelería y de ocio. El cierre, que tendrá una duración de 14 días, viene motivado por los datos negativos respecto a la COVID-19 en el municipio, con un total de 526 casos por cada 100.000 habitantes, frente a una media de 193 en el resto de la comunidad.