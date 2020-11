Dolores, de 89 años, ha llamado a su médico porque últimamente tiene los ojos muy mal. Cuando describe sus síntomas desde el otro lado del teléfono los identifica con "una conjuntivitis", pero hace tiempo que le diagnosticaron un glaucoma grave que debe tratarse de forma presencial para que no derive en una ceguera. "Menos mal que me vieron en persona, porque yo no sé explicarme", admite.

Hasta mañana, solo los socios y socias de elDiario.es pueden acceder a este contenido Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros más de 56.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el mejor periodismo independiente. Hazte socio/a Date de baja cuando quieras No, Gracias Ya soy socio/a. Iniciar sesión