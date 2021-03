Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

11:39 h

Bélgica ha vuelto a cerrar este sábado las peluquerías y el resto de negocios que requieren contacto que no son no esenciales. Además, ha restringido el acceso a los comercios no prioritarios solo a los clientes que tienen cita previa y los centros escolares cerrarán a partir del lunes, para controlar el avance de los contagios por COVID-19, de la que en Bruselas se registraron ayer 569 casos por cada 100.000 habitantes.

Las restricciones estarán en vigor hasta el 25 de abril para los comercios y la intención es que las escuelas puedan volver a abrir el 19 de ese mismo mes, más allá de las vacaciones de Semana Santa. Además, se mantiene el toque de queda nocturno y el teletrabajo sigue siendo obligatorio.

Bélgica -con una incidencia acumulada global de 486 casos por cada 100.00 habitantes- no registraba estas cifras desde en el inicio de la segunda ola en octubre y preocupa especialmente la ocupación de camas de cuidados intensivos, que asciende a 664.

Con información de EFE.