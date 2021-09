Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

El curso ha arrancado en España después del verano con una asignatura pendiente: la conciliación. Actualmente, hasta 600.000 mujeres no buscan empleo por estar dedicadas a tareas de cuidados, 150.000 más que cuando comenzó la pandemia.

En el panorama judicial, Francisco Martínez, ex número dos de Cospedal en Interior, ha recurrido el auto del procesamiento para criticar que el juez García Castellón "use un doble rasero" al utilizar las anotaciones del diario del excomisario Villarejo contra él, pero no contra otros altos cargos como la ex secretaria general del partido popular.

"Vamos a regular inmediatamente para que no se vacíen los embalses". Es el compromiso de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en una entrevista con elDiario.es. Puedes leerla completa en este enlace.