Desayunamos con nuestros socios y socias para hablar de periodismo independiente

El domingo 8 de abril celebramos en Madrid un encuentro con los socios y socias de eldiario.es en agradecimiento a su apoyo, porque sin ellos/as eldiario.es no sería posible. Más de 100 socios se acercaron a Impact Hub Madrid, para desayunar con nosotros y hablar largo y tendido sobre periodismo independiente.

Si no pudiste venir, sigue leyendo, en este post te contamos lo más destacado que Ignacio Escolar, director de eldiario.es, compartió con los asistentes. ¡Y no te pierdas el vídeo resumen que hemos preparado para ti!

Las cuentas anuales del 2017, que publicaremos próximamente en nuestra cita anual con la transparencia, fueron el primer punto en la agenda. Ignacio Escolar anunció que, un año más, seguimos siendo un medio rentable y sin deudas con la libertad e independencia para controlar al poder y publicar exclusivas como la del caso del máster de Cristina Cifuentes.

También aprovechamos la oportunidad para informar del lanzamiento de dos iniciativas con las que queremos dar respuesta a las peticiones y sugerencias de los socios:

Un espacio en la web donde publicaremos de forma periódica la opinión de nuestros socios y socias

Una programa de visitas a la redacción para dar a los socios la oportunidad de ver cómo trabajamos y conocer en persona a las firmas más reconocidas de eldiario.es

Ignacio Escolar contestó durante casi dos horas a las preguntas del público entre las que destacó el interés por el caso Cifuentes o la liberación de Puigdemont, aunque no faltaron preguntas sobre la evolución de la app de eldiario.es o sobre qué más pueden hacer los socios para ayudarnos.

“Os quiero dar las gracias, sois vosotros quienes nos permitís hacer este periodismo, si no no podríamos, si no sería imposible” Ignacio Escolar.

No nos cansamos de dar las gracias a los socios, vosotros nos dais la libertad de no deberle nada a nadie y así poder hacer periodismo a pesar de todo. Si eres socio y quieres incrementar tu apoyo puedes regalar eldiario.es a tus amigos y familiares o aumentar tu cuota. Si no eres socio, te pedimos al menos que te lo plantees. Estamos demostrando que otra prensa es posible. Con la ayuda de más lectores comprometidos, podremos llegar más allá.

Si quieres estar informado de todas las novedades para socios y socias, no te olvides de seguirnos en Twitter @eldiario_socios, y estar atento a las publicaciones de este blog donde, entre otras novedades, próximamente anunciaremos un nuevo encuentro para socios en Barcelona.