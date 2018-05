Dimiten varios empleados de Google por la aplicación de su inteligencia artificial a un proyecto militar

Al menos doce trabajadores de la compañía han renunciado en las últimas horas por su colaboración en el desarrollo de tecnología militar para el Gobierno de EEUU

El Pentágono quiere emplear inteligencia artificial para revisar las imágenes obtenidas por drones en misiones de espionaje

Google asegura que el sistema no se usa para "identificar objetivos", pero no hay pruebas de que no pueda colaborar en asesinatos selectivos