Facebook (también) dio acceso a tus datos personales a casi todos los fabricantes de smartphones

Cuando empezaba a despuntar el mercado de los smartphones y la versión app de los servicios todavía no era la norma, siempre había una que funcionaba mejor que las demás. Facebook. La red social siempre gozaba de una integración muy avanzada con el resto de funciones del dispositivo fuera de la marca que fuera: calendarios de eventos y cumpleaños de amigos sincronizados, agenda de contactos actualizada automáticamente con la base de datos de Facebook o incorporación de sus funciones (tales como el botón me gusta o subir una foto) sin abrir la aplicación. De hecho, Facebook venía preinstalado en muchos de esos smartphones y fue capaz de adaptarse perfectamente al tránsito de PC a móvil. No ocurrió por casualidad.

Una investigación de The New York Times ha revelado este lunes que lograr esa integración perfecta fue un punto clave en la estrategia de la compañía de Mark Zuckerberg para convertirse en la red social dominante en el apartado móvil. Para ello abrió las bases de datos personales de los usuarios y sus amigos a más de 60 fabricantes de teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles con el objetivo de que estos pudieran desarrollar esa fusión tan avanzada entre aparato y aplicación.

Facebook lleva más de diez años firmando este tipo de acuerdos con los fabricantes de smartphones, desde antes incluso que su aplicación estuviera disponible para su descarga en algunos de ellos. Entre ellos están Apple o Samsung, pero también fabricantes de otros dispositivos interconectados, como Amazon. De hecho, muchos de ellos promocionaron su profunda integración con Facebook durante años.

The New York Times utiliza el ejemplo de lo que ocurrió con el fabricante que marcó el paso en los inicios de la era de este tipo de teléfonos, Blackberry. Su sistema operativo tenía un centro de notificaciones propio. Con la excusa de lograr la integración perfecta con las notificaciones de Facebook, la red social daba acceso a Blackberry a los datos no solo de los propietarios de un dispositivo de ese fabricante, sino también de todos sus amigos.

Ese nivel de acceso de los fabricantes a datos de Facebook, tanto a la información de la persona propietaria como la de sus amigos, les ha permitido obtener datos sobre creencias religiosas, inclinación política, relaciones personales o eventos a los que ha asistido o ha mostrado interés de los usuarios de la red social.

Los fabricantes tenían las llaves de las bases de datos incluso aunque los usuarios amigos del propietario de su smartphone hubiera indicado que no quería compartir su información personal con terceros, puesto que Facebook no consideraba a estas empresas "terceros", informa The New York Times. Por tanto, cuando Zuckerberg declaró en el Senado de EEUU que un escándalo como el de Cambridge Analytica no puede ocurrir de nuevo porque Facebook impide desde 2015 el acceso de terceros a esta información, no estaba incluyendo a estos más 60 fabricantes de dispositivos inteligentes.

El medio estadounidense detalla que Facebook empezó a restringir el acceso de los fabricantes a las bases de datos en abril de este año. Algunos fabricantes con los que ha contactado (Apple, Blackberry o Microsoft) han asegurado que no han utilizado esa información para incluirla en sus propias bases de datos sobre sus clientes ni para monetizarla. Otros (Samsung y Amazon) no han contestado a las preguntas de los periodistas.