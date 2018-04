Un tribunal bloquea Telegram en Rusia por la petición del Servicio Federal de Seguridad, antiguo KGB

Un tribunal de Moscú ordenó este viernes el bloqueo en toda Rusia del servicio de mensajería por internet Telegram a petición de Roskomnadzor, el regulador ruso en el campo de las comunicaciones. "La decisión es de cumplimiento inmediato", se afirma en el dictamen judicial citado por la agencia Interfax.



Roskomnadzor exigió el bloqueo del servicio de mensajería después de que el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) de Rusia estableciera que la compañía Telegram Messenger LLP no cumple con sus obligaciones legales como organizador de la difusión de información.

La legislación rusa obliga a los proveedores de servicios de mensajería a desvelar, a petición de las autoridades, los datos para decodificar las comunicaciones de sus usuarios, además de almacenar sus mensajes.

La decisión judicial señala que el bloqueo de Telegram podrá ser levantado si entrega al FSB los códigos de cifrado de las comunicaciones entre sus usuarios. En octubre del año pasado Telegram Messenger LLP fue multada con 800.000 rublos (unos 14.000 dólares) por incumplir esta norma, adoptada en el marco de las medidas para luchar contra el terrorismo.

Meses antes Roskomnadzor, publicó una carta abierta al creador de Telegram, el ruso Pável Dúrov, en la que le conminaba a registrar la compañía como medio de difusión de información bajo amenaza de bloquear su servicio en el país.

En 2014, Dúrov se marchó de Rusia tras denunciar presiones de los servicios de seguridad para que revelara información sobre grupos de la oposición que empleaban la red social VKontakte, desarrollada por él en 2006. Dúrov, que en 2013 creó Telegram junto a su hermano, declaró en su momento que no compartiría datos o códigos con terceros, incluidos los gobiernos.

"Puedes sobornar a un funcionario corrupto de la agencias de seguridad rusas para interceptar las comunicaciones vía WhatsApp de un teléfono determinado; pero no puedes pagar a nadie para interceptar las comunicaciones de Telegram puesto que el cifrado es sólido", explicó Dúrov en una entrevista con eldiario.es en 2014. El pasado 20 de marzo, el creador de Telegram denunció los intentos de bloquear su plataforma por esta siatuación:

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.