Begoña Villacís firma por una empresa de ciberseguridad madrileña

La ex vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha anunciado su fichaje por la firma de ciberseguridad madrileña BeDisruptive, donde ejercerá de directora de Relaciones Institucionales. La ex dirigente de Ciudadanos en la capital vuelve así al sector privado después de que el partido no obtuviera representación en las elecciones del pasado 23 de mayo.

Villacís, abogada de formación, dirigió el departamento de Derecho Tributario, Laboral y Mercantil de Legalitas hasta 2015, cuando se presentó como candidata a la alcaldía de Madrid. La ex política pasa ahora a un sector muy especializado en el que cuenta con experiencia previa, aunque desde BeDisruptive recuerda que en su período como vicealcaldesa “lideró el proyecto del Clúster de Ciberseguridad, donde actualmente participan universidades, consultoras especializadas y asociaciones del sector con el objetivo de fortalecer la formación en este campo”.

“En un momento estratégico para BeDisruptive que tiene como objetivo afianzar su posición en el sector de la ciberseguridad, Begoña Villacís será el nexo de unión entre la compañía y las Administraciones públicas, organizaciones y entidades privadas, fomentando su seguridad y apoyando sus procesos de transformación digital”, ha explicado la firma en un comunicado.

BeDisruptive cuenta con oficinas en Madrid, Roma y Ciudad de Panamá y planea abrir nuevas sucursales en Washington y Milán. Fundada en 2016, la empresa ha experimentado un enorme salto en sus resultados en los últimos tres años. Según las cuentas accesibles a través del portal Insight View consultadas por este medio, BeDisruptive cerró 2020 con tres empleados y unos ingresos de 36 millones de euros, para un beneficio neto de 4 millones. Un ejercicio después la empresa registraba unas ventas de 50 millones de euros y unos beneficios netos de 6 millones, con una plantilla de 10 personas.

En 2022 la firma triplicó sus ganancias, llegando a sobrepasar los 17 millones de euros netos, cerrando el ejercicio con 65 empleados y unos 82 millones en ventas. Actualmente BeDisruptive se acerca ya a los 200 trabajadores.

Su principal inversor es Cofides, una sociedad público-privada que gestiona fondos del Estado y recursos propios. A través de varias rondas de financiación que alcanzan los cinco millones de euros en total, el fondo (que solo invierte en empresas españolas) ha ayudado a la compañía a su expansión internacional

El director Ejecutivo de BeDisruptive, José Ángel Delgado, ha dado la dado la bienvenida a Villacís “en esta etapa de crecimiento y consolidación” de la compañía. “Begoña representa claramente los valores de BeDisruptive: es innovadora, cercana, rigurosa y disruptiva. No se me ocurre persona más idónea que Begoña para representar a BeDisruptive ante las instituciones”.

Villacís, por su parte, ha remarcado la necesidad de “concienciar a la sociedad de la importancia de proteger nuestros sistemas y datos de las posibles amenazas que puedan presentarse porque no tendremos libertad sin seguridad”.