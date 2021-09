Facebook saca a la venta unas gafas que pueden grabar todo lo que sucede a su alrededor

Facebook ha sacado a la venta unas gafas que permiten a la persona que las lleve grabar todo lo que sucede a su alrededor y subirlo a sus redes sociales. Las gafas reciben el nombre "Ray-Ban Stories" debido a que la multinacional se ha asociado con esta firma para lanzarlas, aunque el movimiento también permite evitar que el producto lleve la marca Facebook. Por el momento las gafas solo están disponibles en EEUU, Reino Unido, Canadá, Italia, Irlanda y Australia.

"Ray-Ban Stories se diseñó pensando en la privacidad", asegura la compañía de Mark Zuckerberg en un comunicado. "Estamos tomando medidas para asegurarnos de que los propietarios de los dispositivos -y las personas que los rodean- se sientan cómodos, seguros e informados", ha añadido. Facebook contactó con organizaciones de privacidad durante el diseño del producto, que hicieron una serie de sugerencias para intentar evitar que el producto violara los derechos de las personas que pueden ser grabadas.

La única que Facebook ha atendido es añadir una señal que avise al resto de personas cuando las gafas están grabando. Esa pista es una pequeña luz led colocada en el extremo derecho de la montura y que se activa si las Ray-Ban Stories sacan fotos o comienzan a grabar.

La compañía no estuvo de acuerdo, en embargo, con programar las gafas para dejar de grabar automáticamente si el propietario tapa ese flash, ha explicado al Washington Post John Breyault, vicepresidente de la National Consumers League, una de las organizaciones consultadas por Facebook. Tapar el flash viola los términos de uso de las gafas, ha explicado a Buzzfeed Alex Himel, responsable de la dimisión de realidad aumentada de Facebook.

Las imágenes y vídeos tomadas por las Ray-Ban Stories no se suben directamente a los servidores de la compañía, sino que se envían a la app "Facebook View" que debe instalarse en el teléfono y se conecta a las gafas vía bluetooth. Ese material se almacena localmente en el teléfono y la red social asegura que no tiene acceso a él si el usuario decide no publicarlo.

Las gafas también cuentan con micrófonos y un sistema para poder activarlas con comandos de voz, así como con altavoces que permiten escuchar música mientras se usan. Su precio en EEUU es de 299 dólares, unos 250 euros.