"¡Necesitamos el muro!": Trump aprovecha el temor al coronavirus para impulsar sus propios planes políticos

"¡Necesitamos el muro más que nunca!", escribía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta de Twitter este martes, con los mercados financieros tambaleándose por la creciente amenaza del coronavirus sobre EEUU.

A la vez que trata de restar importancia a la crisis de salud pública, el presidente estadounidense está aprovechando el pánico y las alteraciones que viven algunas zonas de EEUU para dar un empujón a muchas de sus antiguas promesas de campaña, desde controles más estrictos en la frontera hasta vetos de viajes, bajadas de impuestos o menores tipos de interés.

Según el autor del libro 'Presidentes, política y pandemias', Max Skidmore, la respuesta de Trump a la amenaza del coronavirus es coherente con su forma de reaccionar. "Tiene un plan y adapta la realidad para que se ajuste", ha explicado Skidmore, que da clase de ciencias políticas en la Universidad de Missouri-Kansas City.

Going up fast. We need the Wall more than ever! https://t.co/7TxErJKAgT