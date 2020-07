La banca i el banc de la Generalitat van autoritzar a ‘Mediterráneo’ el cobrament de dividends, que van beneficiar Puig, malgrat el deute milionari del grup Zeta

Pecsa, l’empresa editora del diari Mediterráneo, va repartir dividends els exercicis 2016, 2017 i 2018, malgrat el deute de quasi cent milions del grup Zeta a què pertanyia. Aquests beneficis van revertir en el compte personal del president de la Generalitat, Ximo Puig, que posseeix des dels anys 80 del segle passat l’1,3% de la propietat del rotatiu amb seu a Castelló. Però aquesta decisió no va ser només dels gestors de l’empresa castellonenca, sinó que va estar avalada per la banca privada i l’Institut Valencià de Finances (IVF), que el 2019 van aprovar una quitació d’aquest deute del 70% per permetre que Editorial Prensa Ibérica es fera amb el control del grup de la família Asensio.

Així consta en la documentació de l’operació de condonació del deute de l’IVF lliurada al Partit Popular i on està present un document en què el seu director general Manuel Illueca autoritza el cobrament d’aquests dividends que, indirectament, van beneficiar Puig amb una mitjana de 6.000 euros anuals, que el president va incloure en la seua declaració anual de béns publicada en GVA Oberta.

“La societat Pecsa va pagar dividends els anys 2016, 2017 i 2018 als seus socis minoritaris, prèvia autorització de la majoria del consorci bancari, per import aproximat de 80.000 euros anuals (15% del dividend total). En tots aquests casos, i atesa la seua reduïda participació en el deute sindicat, l’IVF va condicionar la seua autorització a la decisió de la majoria dels bancs que formaven part del consorci. Si la banca privada no haguera considerat econòmicament justificada la decisió, l’IVF no hauria pogut, ni hauria volgut, autoritzar el repartiment de dividends als socis minoritaris”, explica el Manuel Illueca a preguntes d’eldiario.es.

La venda de Zeta a Editorial Prensa Ibérica s’ha convertit en un tema incòmode per al president de la Generalitat, perquè, sent la màxima representació dels valencians, ha rebut ingressos d’un mitjà de comunicació que rep publicitat institucional. A més, EPI es va beneficiar d’una quitació del 70% del deute de cent milions per a prendre el control del Grupo Zeta. En aquest consorci, l’IVF va condonar 1,3 milions d’euros.

Fonts de la Generalitat defensen que Pecsa era una empresa “absolutament rendible que hauria pagat el deute sense problemes”, de fet, ha obtingut beneficis des de l’any 2000. “La gestió de l’IVF ha permés, incloent la devolució del principal i els interessos que ja havia abonat, recuperar tots els diners que se’ls van prestar, malgrat l’operació ruïnosa del PP en la primera dècada del 2000”, afigen.

“El gran error és de qui va prendre la decisió, primer, d’atorgar aquells préstecs per a operacions ruïnoses d’intent de control mediàtic, i segon, quan acorden mancomunar el deute de Pecsa amb el de Zeta, de manera que la Generalitat perd tota capacitat de maniobra i es veu abocada a la decisió del consorci bancari. És la nefasta gestió del PP la que va portar a aquesta decisió” expliquen les mateixes fonts.

Manuel Illueca sempre ha defensat que l’operació està avalada per un informe de la consultora Deloitte. En aquest sentit, aquest document que encara no s’ha lliurat al PP l’única opció que tindria la banca i el consorci bancari era la condonació del deute.