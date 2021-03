2021, el año del VIII Centenario de la catedral de Burgos

El 20 de julio de 1221 el obispo Don Mauricio y el rey Fernando III ‘El Santo’ colocaron la primera piedra de la actual catedral de Burgos, un templo destinado a sustituir la antigua catedral románica para convertirse en uno de los edificios góticos más significativos y emblemáticos de toda Europa. En menos de 40 años la parte esencial de la estructura ya estaba terminada y se pudo consagrar, constituyendo ya una espectacular construcción de planta basilical en forma de cruz latina.

Pasaron los años y en el siglo XV la catedral de Burgos se verticalizó gracias a sus agujas caladas y su cimborrio, pasando de una estructura de modelo francés a una silueta del gótico germánico. Un edificio que cayó en cierto abandono tras la guerra de la Independencia, que se salvó en 1885 al ser declarado Monumento Nacional y que en 1984 pasó a ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Estos 800 años de historia son hoy motivo de celebración, de manera que la ‘Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021’ lleva en marcha ya desde 2018 desarrollando un amplio programa conmemorativo que se extenderá hasta 2022. Un proyecto de carácter cultural y social con el que dar la bienvenida al visitante que quiera descubrir su catedral, su ciudad y toda la provincia burgalesa.

Una agenda llena de actividades culturales

Burgos lleva ya más de un año celebrando actos de todo tipo con el fin de conmemorar este octavo centenario de su catedral, pero aún queda mucho por delante. El plato fuerte llega en 2021, con exposiciones, conciertos, concursos, ponencias, actividades culturales y deportivas, pero lo que nadie podía imaginar cuando se planteó la agenda de actividades de esta celebración era que nos íbamos a encontrar en plena pandemia y en medio de una crisis sanitaria, lo que ha obligado a reorganizar, reubicar y modificar.

Sin ir más lejos, la Vuelta Ciclista 2021 saldrá precisamente desde Burgos, pero para estar al tanto de las actividades que hay en marcha no tienes más que visitar la página web del VIII Centenario y su agenda. Actualmente y hasta el 2 de mayo podemos disfrutar de la exposición ‘Burgos, 1921: cuando la Catedral celebró sus 700 años’, una completo despliegue en el que un total de 12 espacios nos transportan al Burgos de 1921.

En aquella conmemoración de hace 100 años Burgos vivió la visita de los Reyes y actos históricos como el traslado de los restos del Cid desde el ayuntamiento hasta la catedral o la llegada de la reliquia de Fernando III ‘El Santo’. La exposición que ahora puedes visitar te mostrará la vida cotidiana de la ciudad hace un siglo pasando por el Palacio de Capitanía, el Cultural Cordón, el Real Monasterio de San Agustín, el Arco de Santa María, el Palacio Arzobispal, el Consulado del Mar, el Teatro Principal, la calle de la Puebla, la biblioteca de San Juan, la Casa de Cultura de Gamonal, el Monasterio de San Juan y el Museo de Burgos. Pero además, si quieres comenzar ahora mismo este viaje al Burgos de 1921, te recomendamos que no te pierdas ninguna de estas tres rutas inmersivas en 360º: La Llana de Afuera, La Plaza de Santa María y La Plaza Mayor.

Siete proyectos unidos en una única celebración

El VIII Centenario de la Catedral de Burgos es el momento perfecto para acercarse a Burgos y su provincia pues, ya que la Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María hace de imán para los visitantes, en total son siete proyectos los que se quieren promocionar durante este año. Siete “imprescindibles” que todo viajero que pase por Burgos haría bien en visitar y conocer. El primero de todos, cómo no, es ‘La Catedral’. La principal homenajeada en 2021. Uno de los mejores ejemplos del gótico español, tan espectacular por fuera como por dentro, y que este año ha recibido cuidados especiales, como el montaje de unas nuevas puertas no exentas de polémica. Eso sí, es recomendable asegurarse de que las visitas a la catedral no se ven afectadas por alguna cancelación excepcional anticovid.

En el mismo marco, aunque la relación parezca un poco forzada, se incluye ‘Atapuerca’, como asentamiento del primer europeo y de lo que estaría por venir. También, como tercer proyecto dentro de la misma celebración, encontramos ‘El Consulado del Mar’ y su Universidad de Mercaderes, de importancia en el contexto comercial europeo que trajo a Burgos obras de arte que hoy reposan en la catedral. Cómo no, ‘El Camino de Santiago’ no podía faltar en un año como este, vital para el desarrollo urbano y cultural de la ciudad a lo largo de los siglos.

Aprovechando este VIII Centenario también se quiere hacer hincapié en ‘El Geoparque de las Loras’ como uno de los enclaves de la geografía burgalesa de mayor interés geológico, científico, ambiental e histórico. Estrechamente ligado a la catedral está ‘El Camino del Cid’, una ruta turística que recorre importantes enclaves de la provincia pues, cómo no, hablar del Cid es hablar de Burgos y su catedral pues en ella descansan los restos de Rodrígo Díaz y de su esposa Jimena. Y para terminar, no se quiere dejar pasar la oportunidad de recordar al turista la importancia que ha tenido Burgos históricamente en ‘La Lengua Castellana’, desde las Glosas Silenses de Santo Domingo de Silos hasta la propia biblioteca de la catedral. Así que así, aprovechando este VIII Centenario, Burgos invita a quien quiera conocer su patrimonio a sumergirse en una celebración que repasa los hitos más importantes de su historia con la catedral como hilo conductor.