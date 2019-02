Fragmentos del libro de Pedro Sánchez

En unos días el presidente Pedro Sánchez lanzará su libro Manual de resistencia. Este diario ha conseguido unos fragmentos que parecen pertenecer a esa obra, si bien no ponemos la mano en el fuego. Los dejamos aquí para que juzgue cada cuál.

"Este libro está escrito para ti, joven perdido. También yo lo estuve. Consumí drogas blandas, asistí a bailables, exploré mi sexualidad con toda clase de personas y objetos, y fingí, durante años, que me gustaba el cine francés de los sesenta en una fútil carrera hacia la cópula y la autodefinición. Tardé en descubrir que mi yo auténtico solo podía florecer si me sinceraba conmigo mismo, si asumía mis limitaciones. Compré una libreta, decidido a apuntar en ella todos mis defectos. Finalmente, por razones de agenda, solo apunté uno: 'demasiado sincero'. A lo largo de los años me he esforzado por corregir eso. Hoy es el día en que puedo decir que lo he superado del todo y ya no soy sincero en absoluto".

"Por supuesto que la imagen es importante. Estoy firmemente convencido de que los feos y las feas tienen derecho a existir, pero no descubro nada si digo que todos nos sentimos más cómodos y felices rodeados de gente hermosa. Miguel Ángel nunca esculpió un feo. Y Miguel Ángel era un genio. Dos más dos".

"Nunca he entendido el racismo. Todos los seres humanos somos genéticamente idénticos en un 99’9%. Pero es que, además, compartimos el 80% del ADN con los perros y el 50% con las papayas. ¿Qué nos enseña esto? Que, desde un punto de vista científico, un español no es tan distinto de una fruta tropical".

"Mi concepto de España es federal en el sentido de Star Wars. Concretamente, la segunda trilogía en orden de rodaje y primera desde el punto de vista cronológico. Yo creo en la convivencia pacífica de todo tipo de culturas, incluso aquellas que no hablan nuestro idioma o lo chapurrean con dificultad, como los de Bildu. Creo en el valor de lo diferente. Esa es, en definitiva, la España que yo sueño para mis hijas. La de La Amenaza Fantasma".

"Si me preguntas cuál es la clave de mi éxito, yo te diría que la Tripe P. Pasión, Paciencia, Potra".

"Cuando las cosas se complican, pienso en el baloncesto. Me pregunto: ¿qué haría Scottie Pippen en mi situación? La respuesta es obvia: se metería en su jet privado sin decírselo a nadie. Eso mismo hago yo. En ese sentido, el baloncesto me ha salvado la vida".

"Da igual cuál sea tu trabajo, debes darlo todo cada día. Yo no quiero entrar en una cafetería y que me sirvan una porra. Quiero que me sirvan la porra. Creo que todos merecemos una porra de autor, una porra única e irrepetible. Quiero ver, quiero chupar el alma de ese repostero. Por eso elegí a Pedro Duque. Ese hombre compitió con tipos más altos y más fuertes, pero no se rindió hasta pisar la Luna. Y por eso elegí a Máxim Huerta. Porque renunció a todo lo que creía para ahorrarse el IRPF".

"Yo soy profundamente de izquierdas. Casi todos los días leo un rato a Marx. Lo hago en la cama, antes de dormirme, dejándome arrullar por la lucha de clases. Tengo el Manifiesto Comunista en el Kindle. El problema es que me descargué una versión mexicana, que estaba más barata. Por eso lo cito poco. Porque, para mí, el comunismo me vale madre, especialmente las ideas del chingón de Carlos. No mames ya".