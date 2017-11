Resistencias: el cine español que habitamos

Mimosas de Oliver Laxe o Mapa de León Simiani. Forman parte de ese cine español que Luis E. Parés, programador de Resistencias en el Festival de Cine de Sevilla, ha definido como ese otro cine español que no busca el taquillazo, pero que "habitamos y nos habita. Son películas que han ampliado nuestro horizonte hasta límites que no sospechábamos". Ese cine de autor, heterodoxo y sin complejos, es al que trata de darle su espacio la sección del festival.

Sergio Cobo, profesor de historia del cine en la Universidad de Sevilla, la define como una sección "arriesgada, innovadora y fértil, donde ver ese cine español que difícilmente encuentra otras vías de distribución. Es la que sección que hay que verse si vienes al Festival de Sevilla y una de sus señas de identidad".

La sección está integrada por diez películas españolas, nueve de ellas compiten por el premio del Jurado Fipresci. Histeria de España, una obra colectiva coordinada por Kikol Grau, es una mirada punk a la historia de España, se proyecta fuera de competición. Cuatro de las películas que compiten por el Fipresci son mujeres: Ana Serret, Ana Domínguez, Anxos Fanzáns y Mónica Rovira.

A estación violenta (Anxo Fázans)

A sus 25 años, Anxo Fazáns cuenta ya con una webserie, Fame, tres cortos y estrena con A estación violenta su primer largometraje. Protagonizada por Nerea Barros (Goya por la Isla Mínima), el film retrata la vida de un escritor frustrado, al que el reencuentro con sus amigos le hace estallar. Según Fázans, "es una película muy personal, que habla de mí, de mi generación y de todas las generaciones. Habla de la tristeza y la soledad, temas que no siempre interesan y que cuesta admitir que están ahí".

Proyecciones: Jueves 9 (20.15), Viernes 10 (22.00) y Sábado 11 (12.30).

El señor Liberto y los pequeños placeres (Ana Serret)

Ana Serret se resiste a hablar del olvido en El señor Liberto y los pequeños placeres. La directora asturiana no quiere que el vacío se apodere de este documental sobre el alzheimer, la enfermedad que sufre su padre, el señor Liberto desde hace años. Serret aclara que "quería saber más de lo que pasaba por su cabeza y me resistía a pensar que todo estaba perdido, que lo estaba olvidando todo. Quería investigar sobre algo que no existe, pero que yo estoy convencida de que siguen estando dentro de él, como las vivencias y las emociones. Creo que no se hacen documentales sobre el alzheimer resaltando lo vivido, sino lo olvidado". Ana quería bucear en esos pequeños placeres que nos mantienen vivos.

Proyecciones: Miércoles 8 (19.45) y Jueves 9 (18.00).

Ver a una mujer (Mónica Rovira)

¿Ficción o documental? La directora se muestra a ambos lados de la cámara en una película a flor de piel sobre el desamor. La directora de Ver a una mujer, Mónica Rovira, explica que "es una relación de amor y desamor entre dos mujeres y en la que hay una relación muy íntima con la cámara, que termina afectando a lo que ocurre. No me siento cómoda definiéndolo como un documental o como ficción. Es algo que va más allá de los géneros. Una película es contar una historia con imágenes y sonidos. Mi materia son imágenes atrapadas desde la vida, pero lo real no es lo verdadero".

Os fillos da vide (Ana Domínguez)

Ana Domínguez se zambulle en la fiesta de las estaciones que gira alrededor de los viñedos, la vendimia y el vino en Os fillos da vide. La realizadora gallega alaba la "sensibilidad de tener un espacio para este tipo de películas, como ésta, hecha con mucho amor. Es un viaje por el ciclo de la vida, recordando las vendimias de mi niñez".

Proyección: Miércoles 8 (20.00).

La Isla (Miguel Rodríguez)

La Isla de Flora. Así se llamaba el programa de títeres que emitía Canal Sur a principios de los 90, con Flora, Tico y Ulises de protagonistas. El padre de Miguel Rodríguez, el director de este documental, creó aquellos muñecos y le dio vida a Tico y Bigotoff. "Establezco un diálogo con mi padre. Es una película familiar, en la que mi padre es el protagonista en la que quería saber cómo serían los espectadores de aquel programa 27 años después. Quería evaluar ese legado, el de un programa que recibía más de 3.000 cartas diarias y hacerlo experimentando con los formatos: 8 mm, 16 mm, VHS, SLR y hasta imágenes 3D", explica Miguel Rodríguez.

Proyecciones: Viernes 10 (18.00).

La Transacción: un recorrido visual por la transición (Kikol Grau)

¿Qué más se puede decir de la transición? Según el director Kikol Grau, mucho. En La Transacción: un recorrido visual por la transición, Grau lleva a cabo "un recorrido audiovisual por la transición española a través de más de 150 películas, con las que intento explicar la historia reciente de España. Estamos como estamos, por cómo se hicieron las cosas entonces. Si no barres la casa, te salen grietas por todos lados. Como los tiempos no vienen dados para que la gente lea, este documental es perfecto para que los estudiantes se lo vean en 50 minutitos. Es mejor que una asignatura coñazo, de hecho, quiero regalárselo a mis colegas profes".

Proyecciones: Viernes 10 (11.00).

Las cosas (Carlos Rivero)

El realizador Carlos Rivero cierra su trilogía con Las Cosas y vuelve a filmar a su sobrino Aarón. Es una visión complementaria, ya que "ahora sí se relaciona con la cámara. En el misterio de Aarón, yo intentaba la relación de él con la realidad y hubo un momento en el que él dejó de interesarse por esa realidad y empezó a mirar la cámara. Antes lloraba, reaccionaba con violencia cuando veía que el director le grababa. Ahora llora porque quiere la cámara y no se la dejo. Se relaciona con las imágenes con una mirada fascinada, como en los orígenes del cine".

Proyecciones: Miércoles 8 (22.00), Jueves 9 (19.45) y Viernes 10 (21.45)

Se abrirá la tierra (Alonso Valbuena)

El cordobés Alonso Valbuena repite en el Festival de Sevilla, pero ahora con un largometraje, Se abrirá la tierra, escrito por Belén Díaz, en la que convierte a su familia en personajes de su película a caballo entre el documental y la ficción. Es una historia de fantasmas, "grabada con mi familia, que es la tónica que suelo seguir. Los personajes son mi abuela, mis primas y una chica de Madrid, que era el único personaje totalmente ficticio. Combino rodaje en 4K y VHS. El 4k de la historia de misterio, en contraposición al VHS, más familiar, algo que beneficia a los dos".

Proyecciones: Jueves 9 (19.45).

Ternura y la tercera persona (Pablo Llorca)

Pablo Llorca es uno de los cineastas veteranos de la sección y lleva desde finales de los años 80 dirigiendo películas, como Venecias o Jardines Colgantes, fecha en la que algunos de sus compañeros de Resistencias aún ni siquiera habían nacido. Con Ternura, Llorca firma una comedia protagonizada por Mario Gas y su hija Miranda, sumergiéndose en un barrio obrero de Madrid.

Proyecciones: Jueves 9 (22.30), Viernes 10 (20.00) y Sábado 11 (22.00).