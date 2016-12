Puigdemont sincroniza el referéndum al ritmo de Colau y apuesta por agotar la vía del pacto con el Estado

La búsqueda del referéndum de autodeterminación pactado con el Estado será la principal línea de actuación de la política catalana de los próximos meses. Esta es la principal conclusión de la cumbre que este viernes ha reunido en el Parlament al president de la Generalitat, Carles Puigdemont; a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; y unos ochenta representantes políticos, agentes y entidades sociales. La reunión ha durado casi tres horas.

En una comparecencia sin preguntas a la salida del encuentro, Puigdemont ha explicado que la reunión ha acordado constituir el Pacto Nacional por el Referéndum, una nueva entidad encargada, desde fuera del Govern, de expandir y recabar apoyos para la consulta entre entidades catalanas, del resto de España e internacionales.

"El común denominador es la voluntad de celebrar un referéndum sobre el vínculo entre Catalunya y España y hacerlo de manera acordada con el Estado", ha afirmado Puigdemont, que no ha planteado en la reunión la intención del Govern de convocar un referéndum con permiso o no del Estado el próximo año.

Si Puigdemont ha sido el encargado de buscar el apoyo de los 'comuns' con la vía del referéndum acordado, el vicepresident Oriol Junqueras ha querido dejar claro que el plan soberanista sigue adelante. "Nunca condicionaremos la democracia a que nos den permiso", ha afirmado. Preguntado sobre si el Ejecutivo mantiene su intención de celebrar un referéndum en septiembre de 2017, Junqueras ha contestado: "Sin duda".

Y es que la CUP sigue apretando para celebrar un referéndum sí o sí el próximo septiembre. En este sentido, la diputada Anna Gabriel ha afirmado que ya existe a día de hoy la "mayoría social" para llevarlo a cabo. Asimismo, ha mandado un aviso a los 'comuns': "Cuando se confirme que la vía pactada no llega esperamos que estén las fuerzas políticas a las que nosotros hemos acompañado hoy".

Por su lado, Colau no ha explicitado un rechazo claro a un referéndum convocado desde las instituciones catalanas, aunque ha indicado que "repetir un 9-N sería legítimo, pero no sería un referéndum". Asimismo, ha recomendado "no poner fechas" para el referéndum y ha destacado que el elemento central de la reunión no ha sido la independencia sino la democracia.

Pacto Nacional por el Referéndum

Puigdemont ha explicado que el objetivo del Pacto por el Referéndum será "ensanchar y explicar el sentido del referéndum" a través de una campaña y un manifiesto de adhesiones a nivel catalán, estatal e internacional. La comisión ejecutiva del Pacto estará formada, inicialmente, por el exdiputado del PSC, Joan Ignasi Elena, la exconsellera de Enseñanza, Carme Laura Gil; la exdiputada de ERC, Carme Porta; la exconcejal de Ciutat Vella, Itziar González; la exalcaldesa de Badalona, Maite Arqué; los exdiputados de ICV, Jaume Bosch y Francesc Pané y el director de la revista 'Catalan International Views', Francesc de Dalmases.

El objetivo es aunar fuerzas para conseguir acordar un referéndum con el Estado, aunque las vías –petición directa al Gobierno, reclamarlo de nuevo en el Congreso...– todavía están por concretar . Y es que a día de hoy no está claro qué parte de los asistentes a la reunión, empezando por Colau o el sindicato CCOO, seguiría a Puigdemont si, una vez que el Gobierno se niegue a acordar una consulta, el president cumple con su promesa de "o referéndum o referéndum" y adopta la vía unilateral.

A la cumbre por el referéndum han acudido 83 personas. Han sido mayoría los representantes políticos e institucionales (43). Además de Puigdemont y el resto del Govern, han participado en la reunión la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; su primer teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello; representantes de los grupos parlamentarios de JxSí (Lluís Llach), la CUP (Anna Gabriel y Mireia Boya) y Catalunya Sí Que es Pot (Marta Ribas, Lluís Rabell y Albano Dante Fachin); los presidentes de las entidades soberanistas y los responsables de CCOO, UGT y todas las patronales salvo Foment del Treball.