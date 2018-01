Roger Torrent denuncia que el Gobierno "impugna el voto de los catalanes" ante el Constitucional

El presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha comparecido minutos después de que el Consejo de Ministros haya formalizado el recurso ante el Constitucional contra la designación de Carles Puigdemont como candidato a la investidura, realizada por Torrent el pasado lunes. El jefe de la Cámara ha denunciado lo que considera que es un recurso contra el voto de los catalanes, calificando el acto de "fraude de ley".

Torrent ha recordado que la propuesta de Puigdemont no responde a su "capricho o voluntad", sino que lo hace tras escuchar a los grupos parlamentarios y en base al nombre que reúne el apoyo de la mayoría parlamentaria. Es por esta razón que el presidente del Parlament ha considerado que el recurso no va contra su decisión, sino contra "el voto de millones de catalanes, contra sus representantes y contra el funcionamiento del sistema parlamentario".

"No puede ser que el único mensaje que traslade el Gobierno español a los catalanes es que han votado mal", se ha quejado Torrent, tras considerar que el Gobierno es irresponsable por querer "ganar en los tribunales lo que no pudo ganar en las urnas" el pasado 21 de diciembre. Unas elecciones que además Torrent ha recordado que tuvieron una participación récord y que, a su entender, arrojaron un resultado "muy claro".

En tono contundente el presidente del Parlament ha rechazado lo que ha considerado "amenazas" contra él. "Desde que soy presidente del Parlament he apelado siempre al diálogo y la única respuesta que he recibido por parte del gobierno han sido amenazas y judicialización de la política", ha considerado. Torrent ha anunciado además que, pese a su voluntad de mantener la mano extendida al diálogo, no se quedará de brazos cruzados y activará a los servicios jurídicos de la Cámara por si el acuerdo del Consejo de Ministros podría incurrir en violaciones de derechos de los parlamentarios.

"Mi obligación es defender los derechos de todos los diputados. Carles Puigdemont pudo presentarse a las elecciones y accedió a su condición de diputado con normalidad, por lo que no tiene suspendido ningún derecho", ha asegurado Torrent, que ha reclamado "respeto para la institución" que preside.