Entidades y ONG piden cumplir con los compromisos europeos de lucha contra la pobreza

En el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, las Cortes de Castilla-La Mancha han vuelto a convertirse en el marco para que las ONG y entidades sociales trasladen sus propuestas a los grupos parlamentarios encaminadas a acabar con los altos índices de pobreza y exclusión social. Por este motivo se ha celebrado también un pleno extraordinario con representantes de varios colectivos, que han elevado a la Mesa del Parlamento regional el documento de propuestas junto con algunas incorporaciones referidas a derechos del menor e igualdad efectiva entre hombres y mujeres, recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Han participado en esta jornada parlamentaria, entre otros, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Castilla-La Mancha, la Fundación UNICEF, Cáritas de Castilla-La Mancha, Enlace Empleo, Fundación CEPAIM, Asociación Llere, Secretariado Gitano, Guadalajara Acoge, ACCEM y la Fundación Centro de Recursos Sociales (CERES).

Ha iniciado la ronda de intervenciones el presidente de las Cortes castellano-manchegas, Jesús Fernández Vaquero, quien ha resaltado la necesidad de poner el foco en uno de los problemas “más acuciantes” de la sociedad actual: la pobreza como una “profunda brecha” derivada de la crisis económica y manifestada en el hecho de que uno de cada cuatro castellano-manchegos se encuentre en riesgo de exclusión social. “Queda mucho trabajo por hacer tras comprobar que los datos de la macroeconomía no se trasladan tan rápido a la economía de los bolsillos”

Por eso ha apostado por “afrontar esta lucha como una obligación con nosotros mismos”, como “un compromiso con nuestra dignidad como seres humanos” y como el centro nuclear de la agenda política de los gobiernos y los parlamentos en todas las comunidades autónomas y en la Administración central. “No se puede construir una sociedad moderna desde la indiferencia, siendo inmunes al sufrimiento de millones de personas”, ha subrayado, parafraseando además a Umberto Eco al destacar que vivimos en una “sociedad líquida” donde “prima el individualismo, lo temporal e inestable, donde todo es cambiante y tiene fecha de caducidad y hay miedo al compromiso con los valores y con la comunidad”.

Se ha preguntado así cómo se puede “solidificar” esa sociedad, apuntando al trabajo que realizan cada día las entidades sociales y las ONG: “Hay que ser como vosotros, un ejemplo del camino a seguir para aminorar esta otra amenaza global”. Aunque también se ha referido al trabajo que deben desarrollar las instituciones “para poner puertas al campo de la insolidaridad y la injusticia” y para que las políticas públicas “tengan más en cuenta el beneficio social que la rentabilidad económica”

Hasta 30 puntos porcentuales de diferencia entre comunidades autónomas

Le ha seguido en el turno de palabra el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Castilla-La Mancha, Braulio Carlés, quien ha manifestado su deseo en que en el futuro estos encuentros no sean necesarios. Mientras tanto, “hay que seguir trabajando”. Dicho esto, ha remarcado que el Gobierno de Mariano Rajoy no solo no ha cumplido el compromiso con la Comisión Europea de reducir en 1,5 millones las personas en riesgo de pobreza, sino que, al contrario, estas cifras han aumentado. Y ha recordado los datos del VII Informe sobre el Estado de la Pobreza, que refleja diferencias de hasta 30 puntos porcentuales entre comunidades autónomas.

“La renta media ha ido aumentado desde 2014 y eso ha servido para hablar de que la crisis ha terminado, pero analizando los índices de pobreza no estamos tan seguros”, ha destacado Carlés, al tiempo que ha recordando que la población más pobre es la última beneficiaria cuando se recupera el bienestar económico. También ha querido incidir en que el 82% de los pobres son españoles, que el 31% son jóvenes y que existe un umbral de “pobreza oculta” que afecta sobre todo a las familias con hijos. Finalmente, ha dicho que es clave afrontar estas cifras de la mano de las personas afectadas, escuchando sus demandas y propuestas, y ha celebrado la puesta en marcha de la Estrategia de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Castilla-La Mancha.

A este último punto se ha referido también la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien previamente ha comparecido tras la reunión del Consejo de Gobierno para ofrecer los detalles de este conjunto de medidas. Durante el pleno, ha incidido en que se trata de la “hoja de ruta” del Gobierno regional para reducir los índices de pobreza, en coordinación con todas las áreas ejecutivas de la Junta, y con el Plan de Garantías de Ciudadanas como eje central.

El documento que las ONG y entidades sociales han entregado a la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha incorpora todas aquellas propuestas que se recogieron en el Seminario ‘Derechos y Ciudadanía’ celebrado en Ciudad Real a mediados de septiembre, y al texto se han incorporado otras premisas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como la igualdad ante la ley, la no discriminación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y los derechos de los menores.