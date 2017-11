El Tribunal Superior de Castilla-La Mancha abre la vía a la remunicipalización del agua en Alcázar

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha estimado el recurso de la ex concejala de Alcázar de San Juan Ana Belén Tejado y ha abierto la vía para la remunicipalización de Aguas de Alcázar. La alcaldesa, Rosa Melchor ha dado la enhorabuena a todos los vecinos de Alcázar "porque hoy se ha dado un paso más por la remunicipalización".

Asimismo, la alcaldesa del Consistorio alcazareño ha dicho que "desde el principio hemos continuado trabajando para remunicipalizar este servicio. Desde el día de hoy se conoce de forma no oficial, no hemos visto el fallo en detalle, no sabemos exactamente los contenidos pero sí sabemos la apelación presentada por la ex concejal socialista", ha dicho.

El fallo es favorable y "es un paso más encaminado a resolver problemas de la financiación de Aguas de Alcázar. Era una sentencia muy deseada y esperada, nos ayuda a seguir avanzando". En este sentido, ha dicho que "nosotros creíamos que había causas objetivas más que suficientes para que se hubiese ganado, puesto que era un defecto de forma".

Si el fallo es completamente favorable tal y como en apariencia se supone, "eso será una buena nueva para todos aquellos que desde el principio hemos estado intentando recuperar Aguas de Alcázar". En cuanto a las consecuencias directas de este fallo, la alcaldesa ha señalado que "soy muy cauta, pero entiendo que no es lo mismo la responsabilidad que se tiene siendo la alcaldesa que un ciudadano de la calle. Nuestras opiniones están siempre basadas en el asesoramiento técnico de los juristas que trabajan en y para el Ayuntamiento".

Ha expresado querer ver el fallo con detalle y estudiarlo. "Si éste responde a las pretensiones de la demandante, eso supondría que podríamos empezar el procedimiento de liquidación", ha dicho Melchor. En este sentido, ha dicho que "no voy a hablar de plazos, pero esperemos resolver el contrato que nosotros entendemos que nunca se debió firmar".

Aqualia tiene la vía abierta para recurrir ante el Supremo

Aqualia tiene la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo: "Estamos en un Estado de Derecho y es su decisión. Este es un paso más, importante, pero en efecto no hay ningún paso definitivo en sí mismo, sino que lo que hace es contribuir a que el proceso siga adelante".

Del mismo modo que contribuyó la primera sentencia favorable sobre la vulneración de derechos fundamentales, " del mismo modo que la demanda del actual portavoz del equipo de Gobierno, este paso nos acerca más porque habla del pleno en el que se ratifica la adjudicación", ha dejado claro Melchor.

En cuanto a las demás causas, la única que hay abierta es la demanda que presentó el portavoz del Gobierno. "Aunque el fallo en votación del consejo consultivo fue desfavorable al proceso de remunicipalización, sí que hubo dos votos particulares. Por tanto, entendimos que hay mucho que hablar. En derecho, dos y dos no son cuatro. No es una ciencia exacta, está sujeta siempre a la interpretación de jueces, abogados y fiscales". De este modo, está ese procedimiento abierto y "estamos recopilando la documentación necesaria para abrir el proceso de lesividad", ha recordado.