El bloqueo de los presupuestos no garantiza la continuidad de los orientadores laborales

El bloqueo de Podemos a los Presupuestos de Castilla-La Mancha 2017, que tampoco fueron apoyados por el Partido Popular, pueden poner "en serio riesgo" tanto el Programa Garantía +55 como el Plan de Retorno del Talento y la continuidad de los orientadores de empleo. Lo ha comentado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, tras la reunión del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page con el secretario regional de CCOO, Francisco de la Rosa, la primera tras su llegada al cargo el pasado viernes.

En pleno escenario de reactivación económica, tal y como ha comentado la consejera y con unos presupuestos orientados a potenciarla ha lamentado el “desastre que ha generado Podemos con la no aprobación de presupuestos en el último momento y sin previo aviso”.

En lo que se refiere al Programa Garantía +55, la consejera ha recordado que facilita “un tránsito digno a la jubilación a los participantes, con la posibilidad de incrementar la cuantía de su pensión futura, incrementando los ingresos de muchas familias en dificultades". En este sentido, ha aludido a que muchos perceptores del subsidio para mayores de 55 pertenecen a familias que todavía tienen hijos a su cargo y que, en ocasiones, la renta que éstos perciben es la única renta familiar.

Para continuar con las ayudas del programa, de las que se están beneficiando más de 2.000 personas, "era imprescindible" la aprobación de las nuevas cuentas.

En cuanto al Plan de Retorno de Talento Joven, que está en plena elaboración y que ha señalado la titular de Economía, Empresas y Empleo “va dirigido a fomentar la vuelta a Castilla-La Mancha de jóvenes menores de 35 años que en los años más duros de la crisis decidieron marcharse a buscarse la vida fuera ante la falta de oportunidades de futuro. Había una previsión de ayudas de 700.000 euros para un plan que ahora "se ve truncado".

Además, la no aprobación presupuestaria “hace peligrar la continuidad de los 122 técnicos de empleo y orientadores que incorporamos a las 42 oficinas de empleo de la región en 2016, a las que íbamos a destinar 4,3 millones de euros”. Un servicio público “que el PP eliminó despidiendo a los orientadores, a los que Podemos tanto ha dicho defender en las Cortes regionales, por lo que no podemos entender su posición bajo ningún concepto”.

“Esto no es un juego, esto afecta a personas” y a políticas concretas, ha señalado, recordando como ayer mismo en la reunión de la Conferencia Sectorial de las políticas de empleo en Madrid se estableció el crecimiento del presupuesto del Ministerio a la región en apenas un dos por ciento. “No me salen las cuentas”, ha dicho, ya que por un lado Podemos “me corta el grifo a las políticas activas de empleo que pretendía mejorar en 2017”, y por otro en Madrid, “el reparto que nos llega no es suficiente para acometer la subida del SMI” pactada.

El Plan Extraordinario de Empleo se mantiene

Patricia Franco se ha referido también al Plan Extraordinario de Empleo del que ha dicho que “no tiene riesgo de ejecución”. La lista de medidas que pueden quedar en el aire se suma a las que han desgranado este mismo martes el portavoz Nacho Hernando en Toledo o el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez, desde Albacete.

Por su parte, el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, ha confiado en que a la vuelta de la Semana Santa encuentren "un hueco" para reunirse con Podemos y exigir "disposición y diálogo" en favor de "un acuerdo inmediato" respecto a las cuentas regionales.

Dudas sobre la continuidad del Plan de Autoempleo

Patricia Franco también ha expresado sus dudas sobre la continuidad del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento, "al que pensábamos destinar en 2017 casi ocho millones de euros que hubieran beneficiado a 4.300 autónomos", según explicaba y que iba a ser la continuidad de las primeras líneas del plan que se ponían en marcha a finales del año pasado. Hasta la fecha habían beneficiado a 7.000 emprendedores.

Reunión en el Palacio de Fuensalida con la Junta directiva de FEDA

La consejera ha mostrado especial preocupación por el riesgo que corre la puesta en marcha de un sistema de asesoramiento y tutorización en colaboración con una red de entidades colaboradoras, “con el que pretendíamos guiar a las y los emprendedores desde las fases iniciales de constitución de la idea de negocio hasta el primer año de puesta en marcha del mismo. Una línea de actuación a la que se iban a destinar 1,6 millones de euros”, ha remarcado.

Asimismo, “con un total de 6,2 millones de euros pretendíamos publicar un decreto de ayudas dirigidas al emprendimiento, que incluiría una nueva convocatoria de las ayudas económicas al inicio de actividad, y a las que se sumarían nuevas ayudas, que ahora están en serio peligro”, ha afirmado Patricia Franco. Lo hacía al salir de una reunión con la Federación de Empresarios de Albacete, FEDA, que este año cumple 40 años y que también han mantenido hoy un encuentro con el presidente de Castilla-La Mancha.