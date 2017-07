Green Day aseguran que de haber sido informados de la muerte del acróbata en el Mad Cool no habrían tocado

Billie Joe Armstrong, líder de Green Day, ha emitido un comunicado vía instagram en el que asegura que MadCool no les informó de la muerte del acróbata Pedro Aunión. El fatal accidente se produjo minutos antes de la actuación de la banda americana, cabeza del cartel del viernes, "y muchos se preguntan por qué tocamos después", dice el cantante.

En la publicación especifican que "Green Day no supo de lo sucedido hasta después de que terminó nuestra actuación. Ni siquiera sabíamos que había una performance de acrobacias, estos festivales son enormes". A la entrada le acompaña una foto del homenaje que se le realizó la noche del sábado en el recinto en el que se celebra el evento, la Caja Mágica de Madrid. La comienza transmitiendo que están "muy tristes por Pedro y su familia y orando por ellos".

Armstrong continúa contando cómo se sucedieron los hechos desde el punto de vista de la banda: estaban calentando en un recinto "a media milla" del escenario principal cuando, quince minutos antes de la actuación, las autoridades locales avisaron a la dirección de que debían esperar por un problema de seguridad. "Es algo normal en cualquier festival", dice el cantante, "no se nos dijo qué pasaba, lo cual también es normal".

"Esta iba a a ser nuestra última actuación de la gira europea y estábamos muy emocionados", cuenta, y una vez salieron "todo parecía normal". Tocaron durante dos horas y media. Fue en el complejo al que trasladan después a los artistas donde asegura que les dieron la noticia.

"No nos lo creíamos. No sé por qué las autoridades decidieron no decirnos nada antes del concierto", dice. "No nos había pasado algo así en los treinta años que llevamos sobre los escenarios. Si hubiésemos sabido lo que había pasado antes de salir, lo más probable es que no hubiésemos tocado. No somos gente sin corazón. La seguridad y bienestar de todo el mundo durante nuestros conciertos son lo primero".

El comunicado lo termina diciendo que "lo que le pasó a Pedro es impensable" y repitiendo que "están con el corazón roto por sus amigos y familiares". A continuación, ha subido otra vez la foto del homenaje recordando a "cualquiera que haya tenido que presenciar esta tragedia".

we are also shocked and heartbroken for anyone that had to witness this tragedy. sincerely Billie Joe Armstrong Una publicación compartida de Billie Joe Armstrong (@billiejoearmstrong) el 8 de Jul de 2017 a la(s) 5:09 PDT

El debate durante la jornada del sábado en la Caja Mágica versaba sobre si Mad Cool debía o no haberse cancelado tras producirse dentro del recinto la muerte de Aunión. El festival no canceló ninguna actuación alegando motivos de seguridad, lo que desató algunas críticas. Green Day ya tuiteó la noche del viernes que "acababan de saber" de la muerte de Aunión después de bajar del escenario.