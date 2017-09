Conselleria investiga l'empresa de manteniment de la Ciutat de la Justícia després de l'incendi de diumenge

La Conselleria de Justícia ha anunciat que obrirà una investigació interna a l'empresa responsable del manteniment del sistema de prevenció d'incendis després del foc declarat aquest diumenge, que ha afectat als jutjats de Primera Instància 1, 2, 3 i 4, situats en la segona planta de l'edifici.

La Generalitat ha informat que la Conselleria de Justícia va demanar al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que declarara inhàbil aquest dilluns en les instal·lacions, que excepte els jutjats de guàrdia, no funcionaran per a ventilar i netejar l'edifici.

Atès que bona part del material afectat contenia plàstics que podrien haver emès elements tòxics, els tècnics de la Conselleria de Justícia han aconsellat el tancament d'un dia per a netejar i ventilar adequadament i assegurar-se que no existeix cap tipus de risc per a la salut dels funcionaris, operadors jurídics i usuaris en general, a més d'evitar les molèsties que la forta olor deixada per l'incendi pot provocar.

Tal com ha assegurat la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo, "no ens anem a arriscar a tenir un altre problema, aquesta vegada de salut, si milers de persones que usen aquestes instal·lacions estan vuit hores en un ambient on pot haver-hi elements tòxics".

Per aqueix motiu, "hem sol·licitat a la presidenta del TSJCV, Pilar de l'Oliva, que es declare inhàbil aquest dilluns per a assegurar-nos que no existeix cap risc".

Investigació interna i reservada

A més, Gabriela Bravo, ha anunciat la creació d'una investigació interna i reservada sobre el treball de l'empresa contractada per la Generalitat per a prestar el servei de manteniment dels sistemes de seguretat de la Ciutat de la Justícia.

Aquesta investigació aclarirà les circumstàncies que van provocar l'accident, han informat les mateixes fonts. La consellera ha assegurat que serà "una prioritat absoluta" la labor de neteja i reconstrucció tan aviat com es duga a terme la valoració dels danys.

"Anem a declarar la situació d'emergència per a poder actuar directament i a la major rapidesa possible per a dur a terme les labors de reparació dels jutjats afectats i tornar a la normalitat com més prompte millor".

En aquest sentit, i fins que se sàpia el contingut de l'informe que està realitzant el Cos Municipal de Bombers de València sobre les causes del sinistre, la consellera ha assegurat que la Generalitat i el TSJCV treballen "en total coordinació" perquè els jutjats afectats pel foc recuperen la normalitat el més aviat possible.

Avui està prevista una reunió entre la consellera Gabriela Bravo, la presidenta del TSJCV, Pilar de l'Oliva i el degà dels jutges de València, Pedro Viguer.