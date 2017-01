Trump humilla a México al anunciar que le obligará a pagar el muro

Lo gritó en en buena parte de sus mitines, pero para muchos ese muro era tan solo un brindis al sol. Hasta este miércoles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado la orden ejecutiva para que la construcción del muro en su frontera sur pueda comenzar "en meses". El portavoz de la Casa Blanca ha reiterado que la "amplia barrera física" será financiada por México "de una manera u otra".

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha informado en rueda de prensa de las primeras medidas aprobadas por el magnate como presidente de EEUU. Se trata de dos órdenes ejecutivas con las que Trump da los primeros pasos para iniciar la planificación del muro "de inmediato" de cara a arrancar las obras "en meses" y castigar a las llamadas "ciudades santuario" cuyas autoridades evitan la deportación de migrantes.

Sus polémicas declaraciones vertidas en campaña se han puesto sobre el papel. Además, e ste miércoles ha afirmado como presidente lo que tantas veces había coreado a modo de burla en muchos de sus mítines: que construiría el muro y que, además, lo pagaría México.

"Yo digo que empezaremos pronto, en cuestión de meses y que, en principio, lo pagaremos nosotros pero luego lo reembolsará México", ha afirmado Trump en su primera entrevista como presidente con la cadena ABC.

President Trump tells @ABC News: Mexico will “absolutely” reimburse U.S. for border wall. https://t.co/MgcLG1hJH0 pic.twitter.com/NlxLs4N6SF