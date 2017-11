Junqueras dice en el New York Times que el 21D permitirá "la consolidación de la República" catalana

Oriol Junqueras considera, en un extenso artículo publicado este miércoles en The New York Times bajo el título de "Catalunya no se rinde", que las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre "serán esenciales para consolidar" el "hito histórico" de la proclamación de la "República Catalana", que, dice, "nació" apoyada "por la legitimidad de las urnas" en el referendum del pasado 1 de octubre.

"No importa lo que Madrid diga, Carles Puigdemont y Carme Forcadell son todavía el presidente y la portavoz de nuestro Parlamento, respectivamente, y continuarán siéndolo hasta el día en el que nuestros ciudadanos decidan lo contrario en unas elecciones libres", escribe Junqueras, al que el influyente rotativo neoyorquino presenta como "vicepresidente de Catalunya". El líder de ERC fue cesado de ese puesto por el Gobierno español el pasado viernes tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Junqueras apela a una "estrategia compartida" de "los catalanes" para el camino "hacia un nuevo marco de libertades. En los próximos días, tendremos que tomar decisiones, y no todas serán siempre fáciles de entender". "Nunca debemos renunciar al voto como forma de validar la república, y debemos preparar las próximas elecciones locales que serán esenciales para consolidar esta república", señala.

El político independentista califica la aplicación del 155 de "usurpación de las instituciones" y lamenta "la voluntad de Madrid de aplastar el autogobierno, de rechazar el diálogo, de limitar derechos y libertades, de perseguir a los representantes de los ciudadanos, de imponer la fuerza bruta del Estado", que "nos fuerza a perseverar y a ser más fuertes".

"El valor que este país ha demostrado es tan esclarecedor y tan fuerte que, tarde o temprano, dará como resultado la consolidación de una República de Catalunya plena", escribe Junqueras, que reclama "libertad para un pueblo al que se ha prohibido decidir su futuro".