La web de Renfe vuelve a colapsar tras ofertar billetes a 25 euros

La página web de Renfe ha vuelto a colapsar tras poner a la venta una oferta de 25.000 billetes a 25 euros con motivo del 25 aniversario del AVE. La compañía ha informado de que la afluencia de compradores ha sido "masiva", con 38.000 visitas a la web por minuto al comienzo de la noche, cuando se puso en marcha la promoción.

Renfe, que achaca los fallos en la web al "éxito" de la campaña, asegura que la empresa de transportes "continúa mejorando el protocolo de medidas para un mejor rendimiento de su sistema de venta".

Tremenda estafa @Renfe con los billetes de ave a 25 euros, entro justo a las 00:00 y ya me sale lo siguiente pic.twitter.com/qQaVDpy8tm — A monster like me ❤️ (@Karm3nPadilla) 24 de junio de 2017

En la primera oferta de billetes a 25 euros la página web también colapsó. En aquella ocasión los consumidores no solo se quejaron de los fallos en la web, sino que también advirtieron de que los precios finales no reflejaban la promoción. Las asociaciones de consumidores no tardaron en denunciar la situación: "Facua ha realizado cincuenta simulaciones seleccionando distintos trayectos por este precio y en ninguna ha podido finalizar el proceso de con la adquisición de los billetes por los 25 euros. Treinta y seis han derivado en incrementos de los precios y catorce en distintos mensajes de error que han hecho imposible la compra".

La campaña de aniversario del AVE supone la venta de 250.000 billetes a 25 euros en distintos lotes repartidos entre los días 25 de cada mes del año. La primera ronda de la campaña, el 25 de abril, se vendieron 25.000 billetes en 12 horas, mientras que la segunda, del 25 de mayo, se agotó en menos de dos horas, por lo que se amplió a 31.977 billetes.