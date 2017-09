Los sindicatos denunciarán a la 'low cost' de seguridad Marsegur por vulnerar el derecho a la huelga

Los sindicatos denunciarán en los próximos días a la empresa 'low cost' de seguridad Marsegur por vulnerar el derecho a la huelga. La plantilla secundó la semana pasada dos días de paro convocado por CCOO, UGT y USO ante los reiterados incumplimientos laborales de la compañía. Aunque el Ministerio del Interior no estableció servicios mínimos para esta huelga, la empresa envió cartas a los trabajadores de varios centros para informarles de que sí tenían que cumplirlos. Es por este motivo por el que las centrales denunciarán a Marsegur.

"Entendemos que puesto que Interior no interpuso servicio mínimo alguno, la empresa no puede hacerlo unilateralmente", dice Diego Giráldez, responsable federal de Seguridad Privada en UGT. El envío de cartas hizo que muchos trabajadores no hicieran la huelga por miedo a represalias. "Tal y como actúa esta empresa hubo gente que tomó la decisión de no hacer huelga por si les costaba el despido", apunta Giráldez.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV), que adjudicó un contrato de seguridad a Marsegur, ha iniciado los trámites para acumular evidencias que permitan rescindir el servicio. Se suma así al Ministerio de Defensa, que este miércoles anunciaba que comenzaba el proceso para rescindir el contrato con la empresa.

Marsegur es una de las compañías señaladas en el sector por tirar los precios y distorsionar la competencia con sueldos muy por debajo del convenio estatal. Durante 2017, la empresa se ha hecho con contratos licitados por diferentes administraciones, desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Tesorería General de la Seguridad Social o Correos, por un valor total de 7,4 millones de euros.

Por otro lado, según adelantó Infolibre, Marsegur ha cambiado su denominación social para pasar a llamarse Novo Segur Seguridad Privada. Los sindicatos advierten de que la empresa está relacionada con otras del sector, como Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Seguridad Integral Canaria. Todas, a su vez, ligadas al controvertido empresario Miguel Ángel Ramírez.

La compañía aplica a sus vigilantes su convenio colectivo, que incluye rebajas sustanciales de las condiciones de trabajo. El sueldo base supera por poco los 700 euros mensuales, el plus de peligrosidad supone 18 euros al mes y el trabajo nocturno se paga a diez céntimos extra la hora. Esa cifra, diez céntimos la hora, es la cantidad extra que la empresa de seguridad abona a sus vigilantes por el trabajo en fines de semana y festivos. El trabajo en Nochebuena y Nochevieja implica doce euros más cada día.

Hace ya dos años, los sindicatos llevaron a los tribunales el convenio de esta empresa. Ganaron: la Audiencia Nacional lo declaró nulo porque consideró que no se negoció con una representación adecuada de trabajadores. También recurrieron el siguiente convenio y la Audiencia también lo anuló. La empresa, sin embargo, ha recurrido al Supremo y sigue aplicándolo.